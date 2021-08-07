Louis Vuitton ve çatısı altındaki birçok markada pay sahibi olan sentimilyarder Bernard Arnault, geçtiğimiz perşembe günü Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos’un net değeri geçtiğimiz hafta 186 milyar dolara gerilemişti. Arnault’un güncel değeri ise 196 milyar dolara ulaştı.

Uzun süredir dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Amazon’un sahibi Jeff Bezos, tahtını dünyanın en zenginlerinden olarak bilinen başka bir isme kaptırdı. Net değeri 186 milyar dolar olan ve onlarca şirkete sahip olan Bezos, net bir farkla dünyanın ikinci en zengini oldu.

Fransız moda evi Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’un güncel değerinin 196 milyar dolara ulaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz perşembe günü ulaşıldığı öğrenilen rakamla birlikte dünyanın en zengin insanı olan Arnault, Jeff Bezos ve Elon Musk’ı gözle görülür bir farkla geride bıraktı.

Louis Vuitton’un pandemideki hızlı yükselişi, Arnault’u zirveye taşıdı

Lüks moda ürünleri üreten ve satan birçok şirkete sahip Bernard Arnault, sahip olduğu en büyük marka olan Louis Vuitton’un güncel hisse değeri sayesinde 196 milyar dolarlık net değere ulaştı. 1980’li yılların sonunda bu şirketin %44’lük bölümünden pay alan Arnault, bu girişiminin meyvesini tekrar ve tekrar yemiş oldu. Ünlü sentimilyarder şu anda bu şirketin %47’lik bir kısmına sahip. Louis Vuitton’un bugünkü piyasa değeri ise 416 milyar dolar kadar. Arnault’un pay sahibi olduğu ve aynı holding çatısı altında bulunan şirketler ise şu şekilde: Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tag Heuer, Sephora ve Hennessy.

Louis Vuitton, COVID-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte yükselişe geçmişti. Şirketin çatısı altındaki birçok marka, 2021 yılının ilk yarısında rekor satış ve kâr rakamlarına sahip oldu. LV’nin yılın ikinci çeyreğindeki hasılatı 17,4 milyar dolara ulaştı. Bu sayı, pandemi öncesi dönemde elde edilen hasılatın %14 fazlasıydı.

Bernard Arnault’un dünyanın en zengin insanı konumuna gelmesindeki tek etken faktör, Louis Vuitton’un sahip olduğu değer değildi. Amazon’un geçen hafta %7’lik değer kaybı yaşaması da bu gelişmede büyük rol oynadı. Jeff Bezos’un net değeri, bu olayla birlikte bir günde 14 milyar dolar azaldı.