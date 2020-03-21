Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Doom Eternal, yayıncısı olan Bethesda'nın hatası nedeniyle korsanların eline düştü. Bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen hata sonrası Bethesda bu hatayı düzeltse de artık her şey için çok geçti.

Doom Eternal'ın dosyalarına korsan indirmeyi azaltmak için Denuvo DRM dosyası yerleştirildi. Fakat maalesef ki oyunun yayıncısı olan şirket Bethesda, bu sürümde DRM-free.exe dosyasını da oyunla birlikte yayınladı. Bir Reddit kullanıcısı farkettiği bu dosyayı 'Arkadaşlar, sanırım Doom Eternal'ı crackledim? [Ciddi]' yazarak diğer kullanıcılar ile paylaştı.

Crackin nasıl yapılacağı da sitelerde anlatıldı

Bu oyun için crack yapmak şu anda oldukça basit. 'Oyunun ana dosyasını açtıktan sonra 369 MB olan denuvo DOOMEternalx64vk.exe dosyasını fark edeceksiniz. Bununla birlikte, ..\Doom Eternal\original dosyası altında 67MB olan aynı isimde bir .exe dosyası bulacaksınız. Bu .exe dosyasını ana dosyaya kopyalayın ve denuvo .exe'nin üzerine yazın.' şeklinde crack yapımını anlatan BarryGettman bunu Reddit üzerinden paylaştı. Diğer kullanıcılar ise bu yöntemin çalıştığını doğruladı.

Resetera adlı sitede daha küçük boyutta çalışan bir dosyanın ekran görüntüsü bulunuyor. Bethasda, bu fark edildikten kısa bir süre sonra güncelleme yaparak DRM-free .exe dosyasını kaldırsa da biraz geç kalmış gibi görünüyor. Çünkü oyun korsanları korunmasız olan .exe dosyasını ele geçirmiş durumda. Bazı oyuncular, korsanların eline geçen bu dosyayla birlikte kendi para ödeyerek aldığı oyunlarının yavaşlamasından korkuyorlar.

Aslında bu olay Bethesda açısından bir ilk değil. Rage 2 oyunu da DRM-free .exe dosyasıyla birlikte yayınlanmıştı. Hatta bazı insanlar bunun bilgisayar oyunlarında gizli bir mesaj olan easter egg olduğunu düşünmüştü, yani Bethesda'nın sadece ilk bölümlerin çalıştığı bu dosyayı oyun korsanlarını trollemek amaçlı kasıtlı olarak yayınladığını düşünmüştü.