Çinli bilim insanları, beyin cerrahları için özel bir yapay zekâ geliştirdiler. "CARES Copilot 1.0" isimli yapay zekâ, doktorlara asistanlık yapacak.

Yapay zekâ teknolojileri, son dönemlerde tıp alanında da kendini göstermeye başladı. Yetkililer, yapay zekâyı hastalıkların teşhisinde ve tedavileri için kullanıyorlar. Gelen son haberler, Çin'in bu konuda bambaşka bir noktaya geçiş yapmak istediğini gözler önüne eriyor.

Çin Bilimler Akademisi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, Meta'nın yapay zekâ modeli Llama 2.0'yi temel alan yeni bir yapay zekâ aracı geliştirdi. Bu yapay zekâ, beyin cerrahlarına yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlandı. "CARES Copilot 1.0" olarak isimlendirilen yapay zekâ, doktorlar için bir tür asistan olarak görev yapacak ve ilk aşamada Çin'deki 7 farklı hastanede test edilecek. Sistem başarılı olursa yapay zekâ kullanımı ülke geneline yayılacak.

Peki CARES Copilot 1.0 tam olarak ne işe yarayacak?

CARES Copilot 1.0, bir milyondan fazla tıbbi makale kullanılarak eğitildi. Hâl böyle olunca bu yapay zekâ, beyin cerrahlarının yöneltecekleri soruları yanıtlayabilecek. Ayrıca MRI, ultrason veya CT taramaları gibi görüntüleme teknikleri, bu yapay zekâ tarafından incelenebilecek. Beyin cerrahları, hastalıkların teşhisinde ve operasyonlar sırasında bu yapay zekâdan yardım alacaklar. CARES Copilot 1.0, metin ve sesleri işleyebilecek şekilde tasarlandı.

Llama 2.0'yi temel alan yapay zekânın arkasında çok büyük bir güç yatıyor. Öyle ki bu yapay zekânın eğitimi için yaklaşık 100 GPU kullanıldı. Bunların yarısı NVIDIA A100, yarısı ise Huawei Ascend 910B olarak tercih edildi. Bu arada; Çin ile ABD arasında ambargo uygulamaları yaşandığını, bilim insanlarının NVIDIA teknolojilerine erişimlerinin sınırlı olduğunu söyleyelim.