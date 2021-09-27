Bilim İnsanı Yunusla Cinsel İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti

1960'lı yıllarda Peter, Pamela ve Sissy adlı 3 yunus hakkında bilimsel bir araştırma yapan bililm insanı Margaret Lovatt, yıllar sonra BBC'ye verdiği röportajda araştırdığı yunuslardan biriyle duygusal bağ kurduğunu ve hayvanla cinsel ilişkiye girdiğin itiraf etti.

Margaret Howe Lovatt adlı bilim insanı, 1960 yılında NASA'nın finanse ettiği yunuslarla ilgili geniş çaplı bir araştırmada yer aldı. Peter, Pamela, Sissy isimli üç farklı yunusun inceleme altına alındığı bu projede amaç, yunusların beyin büyüklüklerini ölçerek birbirileriyle nasıl iletişim kurabildiklerini anlamaktı.

Yunuslar ile ilgili geniş çaplı bilgilerin elde edildiği bu araştırma, sorunsuz bir şekilde sonra ermişti ancak yıllar sonra Lovatt'ın BBC'ye yaptığı açıklamalar, bilim dünyasını şoke etti. Lovatt, yunuslardan birinin kendisine aşık olduğunu ve onunla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Bazı kişiler bu ilişkiyi "gerekli" görüyor

Zaman geçtikçe Peter adlı yunus balığıyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve yunusun samimi davranışlar göstermeye başladığını dile getiren Lovatt, itirafında şu ifadeleri dile getiriyor; "Peter kendisini bacaklarıma, ellerime ve ayaklarıma cinsel bir şekilde sürtüyordu. Ben de bunun olmasına izin verdim."

Lovatt'ın yapmış olduğu açıklamaya göre ikilinin arasındaki ilişki, NASA'nın araştırmanın raporlanması için ekip değiştirmesiyle birlikte sona erdi. Bilim dünyasından bazı insanlar bu olayı araştırma için gerekli bulurken bazıları da Peter ve Lovatt arasındaki ilişkiyi "etik dışı" buldu.