Bilim İnsanları, Antarktika'da Su Ayısı Buldu

Zorlu ortamlara dayanıklığıyla bilinen bir Su Ayısı'nın kalıntısı, Antarktika'da yapılan sondaj çalışması sırasında bulundu.

26 Aralık’ta bilim insanları Kuzey Kutbu’nda bulunan bir yer altı gölünde sondaj çalışması yaparken ölü Tardigrat (Su Ayısı) kalıntısı buldu. Araştırmaya katılan mikro-paleontolog (micro-palaeontologists) David Harwood, bu keşfi “tamamen beklenmedik” diye yorumluyor.

Bilim insanlarının Antarktika’daki buzulaltı göllerde yaşam izleri bulmaları oldukça ender gelişen bir olay. Antarktika’da buzulaltındaki yaşam kalıntısı en son 2013’te bulunmuştu. Lake Hudgson, yerin 92 metre altında, 20 kültür bakterisi bulmuştu.

Şu an için, Su Ayısı’nın Antarktika’da mı yaşadığı yoksa yakındaki vadilerden mi oralara sürüklendiği konusu kesinlik kazanmış değil. Bilim insanları hayvanın DNA’sını inceledikten sonra nasıl bir ortamda yaşamış olduğunu öğrenebilecek.

Fakat, bu hayvan yerin altında yaşıyorsa, bunun etkileri oldukça büyük olur. Birçok yönden Antarktik çevreler, Mars gibi gezegenlerin arka bahçesine benzer. Eğer ki bu hayvanın Antarktika’da yaşadığı kesinleşirse, bilim insanlarının bir zamanlar Mars’ta yaşam olduğuna dair inançları oldukça güçlenir.

Nature’a göre Su Ayısı, buzul çağları arasındaki o nispeten sıcak dönemde yaşadı. Yani, bu Tardigrat’ın muhtemelen erken Holosen döneminde (50 bin yıl önce) ya da Eemian döneminde (120 bin yıl önce) yaşadığı anlamına gelir. Buna DNA dizilimi incelendikten sonra karar verilecek.