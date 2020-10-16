ABD'yi İkiye Bölen 'Sürü Bağışıklığı' Deklarasyonu

ABD'de 4 Ekim'de imzalanan Büyük Barrington Deklarasyonu, ülke genelindeki bilim insanlarını ikiye böldü. Koronavirüs salgınına karşın sürü bağışıklığının kazanılmasını öngören bu deklarasyon, bazı bilim insanlarına göre tam bir "aptallık". Uzmanlar arasındaki ciddi bir kesim, sürü bağışıklığı yönteminin hiçbir şeye yaramayacağını düşünüyor.

Koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden bir tanesi, hiç şüphesiz ABD oldu. Hatta bu ülke bir süredir, salgının merkezi durumunda. Ancak özellikle de Trump yönetimi, koronavirüs salgınını yeterince önemsemiyor. Hatta 4 Ekim tarihinde, "Büyük Barrington Deklarasyonu" isimli bir teklif imzalandı. Bu teklif, salgın kapsamında sadece risk altında olan insanları koruyup, diğer insanları yeniden özgürlüklerine kavuşturuyordu. Deklarasyonu desteklemeyen bilim insanları ise bu teklife büyük bir tepki gösteriyorlar.

Büyük Barrington Deklarasyonu'nun temelinde, sürü bağışıklığının sağlanması yatıyor. Yani bu deklarasyonu hazırlayan ve imzalayan kesimler, insanları kendi hallerine bırakarak salgının geri plana bırakılmasını savunuyorlar. Deklarasyona göre insanlar, salgın öncesi yaşamlarına geri dönerek kendi kendilerine bağışıklık kazanmaya çalışacaklar. Ancak bazı bilim insanlarına göre bu durum, tam anlamıyla "aptallık".

ABD'nin gündemine oturan deklarasyonla ilgili, 14 halk sağlığı örgütü tarafından bir kınama bildirisi yayımlandı. Bu bildiride, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanması düşünülen sürü bağışıklığı uygulamasının bir strateji değil, sadece basit bir politik karar olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu tür bir karar, ABD halkına umut tacirliği yapmaktan öteye geçemeyecek. Deklarasyona karşı olan uzmanlar, bu tür boş meselelerle uğraşmak yerine salgına karşı sorumlu, güvenilir ve adil bir mücadele tekniği geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Deklarasyona karşı olan kesimler, insan vücudunun COVID-19'a karşı nasıl bir bağışıklık kazanacağının ve bunun ne kadar süreyle kalıcı olduğunun bilinmediğini savunuyorlar. İşte bu yüzden de sürü bağışıklığı, COVID-19 salgını için tercih edilmesi gereken bir yol değil. Çünkü uzmanlara göre bu tür bir yaklaşım, ülke genelinde 1,4 milyon kişinin ölümüne neden olabilir. Ayrıca bu ölümler sadece yaşlıları değil, gençleri de kapsayacak.

60 bilim insanından oluşan uluslararası bir grup, deklarasyona karşı olan bir makale yayımladılar. The Lancet isimli dergide yayımlanan bu makale, sürü bağışıklığı yönteminin hiçbir işe yaramayacağını, hatta topluma daha çok zarar vereceğini düşünüyorlar. Ayrıca bu makaleye göre sürü bağışıklığına geçmek, ABD'nin zaten zor durumda olan sağlık sisteminin kaldırabileceği bir durum değil. Uzmanlara göre ülke genelindeki ne insan ne de malzeme gücü, bu yaklaşımla başa çıkamayacak.

12 binden fazla sağlık çalışanından oluşan Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok ülkenin sağlık sisteminin alt üst olduğu ifade ediliyor. Sürü bağışıklığı yöntemine geçişin ise bunca çabadan vazgeçmek olduğunu söyleyen uzmanlar, çok daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceğini söylüyorlar.