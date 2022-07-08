Bugün Nükleer Savaş Çıksa Ne Olur? Sorusunun Cevabı Verildi

Rusya ve Ukrayna Savaşı devam ederken olası bir nükleer savaşın Dünya'yı nasıl etkileyeceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Yeni bir araştırma çalışmasının sonucuna göre nükleer savaş sonucunda Dünya'da gıda kıtlığı meydana gelebilir ve birçok alanda üretim durabilir.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından nükleer savaş tehdidi yeniden gündeme geldi. Nükleer silahların patlaması günümüzde gezegenimizi nasıl etkiler? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir araştırma çalışması, olası bir nükleer savaşın küresel etkisi hakkında oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Çalışmanın baş yazarı LSU Okyanus ve Kıyı Bilimleri Bölümü’nde yardımcı doçent olan Cheryl Harrison ve diğer yazarlar, günümüz teknolojisine sahip nükleer silahların yeteneklerini Dünya üzerindeki etkilerini incelemek için birden fazla bilgisayar simülasyonuyla olası bir bölgesel ve daha büyük ölçekli nükleer savaş denemesi gerçekleştirdiler. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, dünya çapında dokuz ülke şu anda 13.000'den fazla nükleer silaha sahip.

Dünya’da büyük bir kıtlık baş gösterebilir

Bilim adamlarının denediği bütün senaryolarda, nükleer ateş fırtınaları üst atmosfere kurum ve duman salıyor. Bunun sonucunda da Güneş engelleniyor ve dünya çapındaki bütün her şey bozuluyor. Nükleer patlama gerçekleştikten sonraki ilk ayda, küresel sıcaklık yaklaşık 7 santigrat derece kadar düşüyor.

Savaşın nerede çıktığının önemli olmadığını belirten Harrison, “Nükleer duman atmosfere salındığında küresel olarak yayılır ve bütün dünyayı etkiler” dedi. Ortaya çıkan duman dağıldıktan sonra bile, okyanus sıcaklıkları hızla düşüyor ve savaş öncesindeki durumlarına geri dönemiyor. Gezegenimiz soğudukça, denizdeki buz 9 kilometre kareden daha fazla alana yayılıyor. Gittikçe genişleyen buz kütlesi yüzünden Kuzey Yarımküre’de yer alan ülkeler ve Şanghay gibi bazı şehirlere yiyecek ve malzeme ticaretini durdurma noktasına getiriyor.

Özellikle Kuzey Kutbu'ndan Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik okyanuslarına kadar olan ışık ve okyanus sıcaklıklarındaki ani düşüş, deniz besin ağının temeli olan deniz yosunlarını öldürecek ve esasen okyanusta bir kıtlık yaratacak. Bunun sonucunda da başta balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere denizle alakalı bütün üretim alanları duracaktır.

Denizlerin, okyanusların toparlanması yüz yıllar sürecek

Araştırmaya göre olası bir nükleer savaş sonucunda okyanusların toparlanması karadan daha uzun sürüyor. En büyük savaş senaryosunda, okyanusların toparlanması muhtemelen yüzeyde on yıllar ve derinlikte yüzlerce yıl alacakken, Kuzey Kutbu deniz buzundaki değişiklikler muhtemelen binlerce yıl sürecek. Aynı zamanda etkili bir şekilde “Nükleer Küçük Buz Çağı” gerçekleşecek. Araştırmacılar, deniz ekosistemlerinin hem ilk bozulma hem de yeni okyanus durumunda büyük ölçüde kesintiye uğrayacağını ve bunun da balıkçılık gibi ekosistem hizmetlerine uzun vadeli, küresel etkilerle sonuçlanacağını paylaştılar.

Araştırma ekibi bu yeni çalışmanın daha fazla ülkenin nükleer silah kullanımını yasaklayan anlaşmalar imzalamasına teşvik edeceğine inanıyor. Bu çalışma, özellikle volkanik patlamalar, büyük orman yangınları veya savaştan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Dünya'nın sistemlerinin küresel olarak birbirine bağlı olduğunu gösteriyor.