71.922 kişinin katılımıyla bilim insanlarına ne kadar güvenildiği araştırıldı. Yapılan araştırma, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Ülkemiz, bilim insanlarına Norveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerden bile daha fazla güveniyor.

Dünya genelinde 71.922 kişinin katılımıyla önemli bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu anketin amacı, sıradan bireylerin bilim insanlarına ne kadar güvenliklerini ortaya koymaktı. Gelin elde edilen sonuçlara bakalım.

Yapılan araştırma, küresel çapta bilim insanlarına güvenildiğini gözler önüne serdi. Anketin 1 ila 5 arasında olan derecelendirme sistemi, yapılan inceleme sonucunda 3,62 puanla bireylerin bilim insanlarına güvendiklerini gözler önüne serdi. Bu arada; bilim insanlarının yeterlilik, iyilikseverlik, dürüstlük ve açıklık kategorilerinde değerlendirildiklerini söyleyelim.

Türkiye'de bilim insanlarına güven, gelişmiş ülkelerden daha yüksek

*Ekranın sağ tarafında yer alan dikey çizgi, küresel ortalamayı gösteriyor. Güven puanının yanında yer alan simgeler ise ülkelerin hangi kıtada yer aldıklarını gösteriyor.

Yapılan araştırma, Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Mesela ülkemizde bilim insanlarına güven seviyesi, 3,9 puan olarak ölçüldü. Yani dünya ortalamasının üzerindeydi. Ayrıca araştırmaya dahil edilen 69 ülke arasında sekizinci sırada yer alıyoruz. Listenin daha üst kısmında sadece İspanya ile Avustralya, gelişmiş ülkeler seviyesinde yer alıyor. Mısır birinci sırada yer alırken Hindistan ikinci, Nijerya ise üçüncü sırada.

Araştırmaya göre ABD, Kanada ve diğer Avrupa ülkeleri, bilim insanlarına biz Türkler kadar güvenmiyor. Bu bağlamda; ABD'nin güven puanı 3,86, Kanada'nınki ise 3,81. Almanya'nın bilim insanlarına güven puanı 3,49 iken komşumuz Yunanistan'ın puanı 3,39.

Yukarıdaki ekran görüntüleri ile ülkelerin siyasi görüşleri ile bilim insanlarına duydukları güveni gözler önüne seriyor. Mesela görsele göre Türkiye'de gibi, yani sağ görüşün hâkim olduğu ülkelerde sol görüşlü bireyler, bilim insanlarına daha az güveniyorlar. ABD, Kanada ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise tam tersi durum söz konusu. Bu ülkelerde sağ görüşlü bireyler, bilim insanlarına daha az güveniyorlar.

Araştırmaya ilişkin tüm sonuçlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.