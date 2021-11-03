Bilim Kurulu Üyesi'nden "Aşı Zorunluluğu" Açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu meslek gruplarının başında sağlıkçılar ile öğretmenler bulunuyor.

Koronavirüsle mücadelenin en büyük silahı olan aşılarla ilgili yeni bir açıklama, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan geldi. Yavuz, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu uygulama, bir süre ABD'de hayata geçirilmiş ve büyük toplumsal olaylar yaşanmıştı.

"Türkiye’de hala günlük ölüm oranları çok yüksek seyrediyor. Ölümleri azaltmak istiyorsak aşılamayı artırmalıyız. Bunu da bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirerek, geride kalan bazı grupların da ikna edilerek yapılması gerekiyor. Mesela sağlıkçı, öğretmen, öğrenci gibi toplumla iç içe olan gruplara zorunlu aşı uygulaması getirilmeli.” şeklinde konuşan Prof. Yavuz, hangi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini de açıklamış oldu.

Bugünkü Bilim Kurulu toplantısı, BioNTech aşısı vurulan milyonları ilgilendiriyor

Aşı demişken, bugün yeni bir Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacağını da belirtmek gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili açıklamalarında bu toplantının Türkiye'de BioNTech aşısı vurulmuş vatandaşlar için önemli olduğunu söylemişti. Bunun nedeni, bugünkü toplantının ana gündem maddesinin üçüncü doz BioNTech aşısı ve bunun ne zaman uygulanması gerektiği olması.

Bilim Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı henüz bilinmiyor olsa da konuyla ilgili yapılan açıklamalar, BioNTech aşısı vurulmuş vatandaşların da üçüncü doza ihtiyaç duyacağını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; aşının mucidi olan Uğur Şahin de diğer bilim insanları da mRNA tabanlı aşının zaman geçtikçe etkisini yitirdiğini söylüyor.