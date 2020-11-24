Salgın, Türkiye'de Yüzde 60 Aşılama Olunca Duracak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, hayatımızı esir alan koronavirüs salgınının nasıl duracağını açıkladı. Profesör, konuyla ilgili açıklamalarında toplumun yüzde 60'ının aşılanması durumunda salgının bitişinden söz edilebileceğini söyledi.

Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının ne zaman biteceğine değinen Ünal, herkesin bunu merak ettiğini, eldeki mevcut verilere göre tek çarenin aşı olduğundan söz etti. Bilim Kurulu üyesine göre koronavirüs salgını, toplumun yüzde 60'ı aşılandığında sona erecek.

Aşı Enstitüsü müdürü olarak da görev yapmakta olan Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin'de geliştirilen aşının önce sağlık çalışanlarına uygulanarak güvenilirliklerinin test edildiğini, ardından da vatandaşlara uygulanmaya başladığını söyledi. Salgının sona ermesi için aşının kritik önem arz ettiğine değinen Ünal, gönüllü olmak isteyen vatandaşların sayısının da beklentilerin üstünde olduğunu hatırlattı. Profesör, aşılama sürecinin nasıl devam edeceğini de anlattı.

Tüm gönüllülere aşı vurulmayacak

Bilim kurulu üyesi, Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının şu an faz3'te olduğunu belirterek, her gönüllüye aşı vurulmayacağını, bazılarının boş olacağını, bunu da kimsenin bilmeyeceğini söyledi. Daha sonra gönüllüler üzerinde yapılacak takiple kimlerin hasta olduğunun tespit edileceğini söyleyen bilim insanı, bu sayede aşının koruyuculuk yüzdesinin ortaya çıkacağını söyledi. Serhat Ünal'a göre CoronaVac, yüzde 90 etkili olsa bile bu oran çok iyi.

Çin'de geliştirilen aşının Endonezya ve Brezilya'da da denendiğini söyleyen Bilim Kurulu üyesi, Brezilya'daki aşılamanın 10 bini aştığını söyledi. Ülkeden her an yeni ve sevindirici bir haber gelebileceğini ifade eden Ünal, yakın bir gelecekte Türkiye'de de benzer bir durumun yaşanacağını söyledi.