Bilime Bağışlanan Vücut Şov Amaçlı Kullanıldı

ABD’de kadavra olarak tıp alanında kullanılmak üzere bağışlanan bir vücut, etik kavramının ‘e’sinden haber yokmuşçasına izinsiz olarak kullanıldı. Araştırma ve eğitim için kullanılması gereken vücut, bir etkinlikte şov amaçlı parçalarına ayrıldı.

Günümüzde birçok insan vücudunu bilimsel araştırmalarda ya da tıbbi eğitimde kullanılmak üzere, kadavra olarak bağışlıyor. Bu insanların vücutları öldükten sonra gömülmeden ya da tercih ettikleri diğer ölüm sonrası işlemler gerçekleştirilmeden model olarak kullanılıyor. Yani ölmeden önce aksini belirtmedikleri takdirde sadece buna rızaları var.

Ancak yakın zamanda ABD’de yapılan bir kadavra bağışı, bu rıza çerçevesinin dışına çıkarak hiç de etik olmayan bir kullanım ortaya koydu. Vücudunu tıp alanında kullanılması için bağışlayan 98 yaşında ölen bir gazinin vücudu, bir şovda kullanıldı.

Biletler 500 dolara satıldı

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan Elsie Saunders, vücudunu kadavra olarak bağışlayan eşinin vücudunun ne için kullanıldığını öğrenince şoka uğradı. David Saunders, vücudunu tıbbi bilimlerde kullanılmak üzere bağışlamıştı. Ancak naaşı ilgili fakültelere gönderilmek yerine bir otelde gerçekleştirilen, etik dışı bir gösteride kullanıldı. David Saunders, 98 yaşında hayatını kaybeden bir Kore ve 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Eşi Elsie Saunders, bu bağışın onun son yurtseverlik hareketi olduğunu ifade etti.

David Saunders’ın kadavra vücudu, Marriott Hotel’te gerçekleştirilen ‘Oddities and Curiosities Expo’; yani “Gariplikler ve Meraklar Fuarı”na devredildi. 17 Ekim’de gerçekleşen 7 saatlik etkinlikte vücut, izleyiciler eşliğinde dikkatlice ve yavaşça parçalara ayrıldı. Etkinlik biletleri ise 500 dolardan satıldı.

Gazinin eşi Elsie Saunders, bağışın tek amacının tıbbi eğitim ve araştırma olduğunu gösteren belgelere sahip olduğunu ifade ediyor. Öte yandan olaya dahil olan yetkililer, vücudun üniversitelere koronavirüs sebebiyle kabul edilmediğini söylüyor. Saunders, eşinin vücudundan kalanların kendisine geri iade edilmesini bekliyor. Church Funeral Services and Crematory adlı bir şirket, David Saunders’ın vücudunu bir ücret almadan krematoryumda yakacak ve külleri eşine teslim edecek.