Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada insanlığın yirmi yılda bir bugün yaşadığımız gibi virüs salgınlarıyla karşı karşıya kalacağını iddia etti. Gates, COVID-19 salgınına hazırlıksız yakalandığımızı ancak bundan sonraki salgınlarla daha hazırlıklı bir şekilde yüzleşeceğimizi söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürerken insanlığın geleceğine dair de tahminler yapılıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bill&Melinda Gates Foundation aracılığıyla COVID-19'a karşı aşı denemelerini desteklerken medyaya da sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Financial Times'a Skype aracılığıyla konuşan Bill Gates, koronavirüs salgını gibi büyük bir salgının her yirmi yılda bir yaşanabileceğini iddia etti. Bu, biraz sert bir iddia olsa da Gates, başka konularda iyimser olmayı sürdürüyor. COVID-19 salgınına hazırlıksız yakalandığımızı söyleyen Gates, şu andaki salgından kurtulan insanlığın daha tedbirli ve daha uyanık olacağını düşünüyor. Yani Gates'e göre bir sonraki salgın daha başlamadan engellenecek.

Bir sonraki salgının ekonomik etkisi de az olacak:

Bu olayın insanların hayatları boyunca deneyimleyebilecekleri en büyük olay olduğunu ileri süren Gates, gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadele kapsamında hazır teşhislere, antiviral araştırmalarına, artan antikorlara, virüs platformlarına ve erken uyarı sistemlerine sahip olunacağını savundu.

Gates'e göre tıbbi araştırmaya, halk sağlığı inisiyatiflerine ve diğer önleyici tedbirlere gerekli yatırımın yapılması durumunda bir sonraki salgının finansal bedeli, bugünkü COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik çöküntüyle kıyaslanınca önemsiz kalacak. Gates, "İşte bilim burada. Devletler öne doğru bir adım atacaktır" ifadelerini kullandı.

Bill Gates, dünya genelinde test edilen 7 farklı COVID-19 aşısına vakfı aracılığıyla milyarlarca dolar harcayarak destek veriyor. Gates, her aşı testine tek tek destek vermek yerine 7 umut vaat eden aşıya aynı anda destek vermeyi tercih ettiğini söylemişti. Nihai olarak 2 aşıyı seçecek olmalarına rağmen 7 denemeye finansal destek verdiklerini söyleyen Gates, bu sayede zaman kaybını önleyeceklerini savundu.

Gates, bu nedenle seçilmeyecek aşılar için 'birkaç milyar doları' boşa harcayacaklarını da sözlerine ekledi. Gates, ekonomik açıdan bakıldığında zaman kazanmak için birkaç milyar doları harcamanın, kaybedilecek trilyonlar olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman 'buna değer' olduğunu düşünüyor.