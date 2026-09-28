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Bill Gates’ten Korkutucu Açıklama: Yapay Zekâ 1 Milyar İnsanın Ölümüne Yol Açabilir!

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Bill Gates, yapay zekânın 1 milyar insanın ölümüne neden olabilecek kadar devasa bir güce ulaştığını belirterek siyasileri ve kolluk kuvvetlerini acil yasal önlemler almaya çağırdı

Bill Gates’ten Korkutucu Açıklama: Yapay Zekâ 1 Milyar İnsanın Ölümüne Yol Açabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da gelişmiş hâle geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Şimdi ise teknoloji dünyasının en önde gelen isimlerinden olan Microsoft kurucusu Bill Gates’ten korkutucu bir açıklama geldi.

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NBC News’e röportaj veren Gates, yapay zekâ hakkında oldukça sert ve dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Milyarder iş insanı, yapay zekânın 1 milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

Yasal düzenleme çağrısında bulundu

Gates’e göre teknolojinin ulaştığı bu muazzam işlem gücü ve etki alanı, kontrolsüz bırakılması durumunda küresel ölçekte büyük bir felakete zemin hazırlayabilir. Yapay zekâ sistemleri günümüzde kritik altyapı yönetiminden sağlık sektörüne, finansal piyasalardan askeri teknolojilere kadar geniş bir alanda karar alma mekanizmalarına entegre ediliyor. Bu durum, sistemlerde meydana gelebilecek olası bir manipülasyon veya kontrol kaybının doğrudan fiziksel ve kitlesel sonuçlar doğurma potansiyelini artırıyor.

Tehlikenin boyutlarına vurgu yapan Bill Gates, yasal düzenleyicilerin ve güvenlik güçlerinin artık sürece doğrudan müdahil olması gerektiğini ifade etti. Gates, politikacıların ve kolluk kuvvetlerinin yapay zekâ için gerekli güvenlik önlemlerinin ve izleme mekanizmalarının ne şekilde oluşturulacağını derhal tartışmaya açması gerektiğini söylüyor. Ona göre bu denetim alanlarının kurulması ve uygulanması sadece bir temenni değil, geleceğin güvenliği için zorunlu bir gereklilik hâline gelmiş durumda.

Teknoloji dünyasındaki en büyük endişelerden biri, uygulanacak katı kuralların ve bürokrasinin inovasyon hızını kesmesi yönünde. Ancak Bill Gates bu endişelere de açıklık getirerek teklif ettiği güvenlik adımlarının sektörü felç etmeyeceğini söyledi. Yasal standartların ve izleme süreçlerinin sektöre bir miktar ek yük getireceğini kabul etse de bunun yapay zekâ geliştirme süreçlerini ciddi bir şekilde yavaşlatmayacağını savundu.

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