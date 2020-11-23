Bill Gates'in Favorisi Olan Ücretsiz Yazılımcılık Kursları

Bill Gates, kendisinin yönettiği blog gönderisinde yeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kapsamında yazılım öğrenmek isteyenlere seslenen Gates, kendi favori kurslarını paylaştı. Tamamı ücretsiz olan kurslar Khan Academy ve Code.org'da bulunuyor.

Bilgisayarların bugünkü hale gelmesine önemli katkılar sağlayan ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yazılım alanında kendini geliştirmek isteyenlerin hayatlarını değiştirecek açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda favori kaynaklarını ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Gates, hangi ücretsiz kursların alınabileceğine de değindi.

Bill Gates, yazılım alanında sayısız kaynak olduğunu, kendisininse "Khan Academy" ve "Code.org"u sevdiğini ifade ediyor. Bu ikili arasında da Khan Academy'yi ön plana çıkaran Gates, platformun yazılımcı olmak isteyenler için biçilmiş kaftan olduğunu, girişten en karmaşık sistemlere kadar bu platform üzerinden öğrenilebileceğini ifade ediyor.

İşte Gates'in tavsiye ettiği, ücretsiz yazılım kursları

Intro to Programming

Gates, kendi blogundan yaptığı açıklamalarda, yazılımla ilgili bilgi sahibi olmayan kişilerin her şeyden önce "Intro to Programming" isimli kursu almaları gerektiğini söylüyor. Kodlama öğrenmenin bir numaralı şartının eleştirel düşünme olduğunu ifade eden Gates, bu kurs sayesinde soru sormanın öğrenilebileceğini söylüyor. Khan Academy'de yer alan ücretsiz kursa ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Intro to JS: Drawing and animation

Gates'in tavsiye ettiği ikinci kurs da Khan Academy'de yer alıyor. Detaylı bir şekilde hazırlanmış olan bu kurs, JavaScript'in temellerinin anlaşılmasını sağlıyor. Grafiklerle desteklenen kursta, bir kurbağayı yazılımla canlandırıyorsunuz. Ücretsiz kursa, burada bulunan bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz.

Intro to HTML/CSS: Making webpages

Adından da anlaşılabileceği üzere bu kurs, bir internet sitesinin nasıl kurulabileceğini anlatıyor. Bill Gates, bu kursun düşünme şeklinin değişmesine yardımcı olacağını ifade ediyor. Kursa hemen erişmek için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hour of Code

Bill Gates'in Code.org üzerinden tavsiye ettiği ilk kurs, "Hour of Code". Görselliğin yoğunlaştığı şekilde tasarlanmış olan ücretsiz kurs, yazılımın temellerini atabileceğiniz, basit şeyleri öğrenebileceğiniz bir yapım. Bu kursu izledikten sonra bir basit yazılım oluşturmayı genel hatlarıyla öğrenmiş olacaksınız. Kursa, buradaki bağlantıyla ulaşabilirsiniz.

Intro to SQL: Querying and managing data

Bu kurs, yazılımın en önemli parçalarından biri olan SQL'in temellerini öğrenmenizi sağlıyor. Khan Academy'de ücretsiz olarak sunulan bu kurs da Bill Gates tarafından tavsiye ediliyor. Eğer bu kursa erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Advanced JS: Games and visualizations

Advanced JS: Games and visualizations isimli kurs, genel hatlarıyla JavaScript öğrenmiş olan bir kişinin, basit oyunlar geliştirmesini sağlıyor. Flappy Bird benzeri puanlamalı oyunlar tasarlamayı öğreten kurs, oyunlar için menüler oluşturmanızı ve bunları işlevsel hale getirmenizin de önünü açıyor. Khan Academy'nin ücretsiz kursuna, bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Advanced JS: Natural simulations

Yazılımın temelinde matematik yatıyor. Bu Khan Academy kursu da sizlere, matematiğin yazılımdaki yerini anlatıyor. Bu sayede daha gelişmiş yazılımlar için, temel bir altyapı oluşturmanızı sağlamış olacaksınız. Kursa erişmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

HTML/JS: Making webpages interactive

Bill Gates, JavaScript ile HTML'in temellerini anlatan iki kurs zaten önermişti. Bu kurs, temel eğitimlerdeki kazanımlarınızı birleştirip, ortaya daha gelişmiş internet siteleri hazırlamanızı sağlıyor. Bu kursun ardından oluşturacağınız internet siteleri, etkileşimli yapılarıyla tüketicilere daha iyi bir deneyim sunabilir hale geliyor. Kursa erişmek için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bu arada, Webtekno ekibi olarak da daha önceden, yazılımla ilgili kursların yer aldığı bazı internet sitelerinden bahsetmiştik. Eğer o sitelerle ilgili de bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri buradaki haberimize bekliyoruz.