BİM, Binlerce TL Daha Ucuza Samsung Galaxy A17 5G Satacak!

BİM, bu hafta "Aktüel" ürünleri kapsamında Samsung'un sevilen modeli Galaxy A17'yi uygun fiyata satacak.

Gökay Uyan

Ülkemizdeki teknolojik ürünlerin fiyatları iyice yükselmişken uygun fiyatlı kampanyalar kullanıcıların çok ilgisini çekiyordu. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyorlardı. BİM de bunlardan biriydi.

BİM, her hafta “Aktüel” ismi altında birçok farklı türden teknolojik ürünü bizlerle buluşturuyor. Bu hafta ise Samsung’un orta segmentteki telefonu Galaxy A17 5G modeli BİM’de satılacak. Uygun fiyatlı telefon arayanların kesin göz atması gereken bir cihaz.

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri ve BİM’de satılacağı fiyat

  • 6,7 inç, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz, AMOLED ekran
  • Exynos 1330
  • 6 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • 50 MP + 5 MP + 2 MP kamera
  • 13 MP ön kamera
  • 5000 mAh batarya
  • Fiyat - 11.790 TL

Samsung Galaxy A17 5G modeli, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren BİM’de satılmaya başlayacak. Telefonun normal fiyatı 15-16 bin TL civarlarında. Bu yüzden BİM’de 11.790 TL’lik binlerce TL daha uygun fiyat olması gerçekten güzel bir avantaj.

