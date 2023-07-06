Binance CEO'su CZ, katıldığı soru-cevap etkinliğinde kripto para piyasalarında bir daha ne zaman boğa sezonu yaşanacağına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre yükselişlerin havada uçuştuğu süreç için çok da uzun bir süre kalmadı.

Kripto para piyasaları son dönemlerde oldukça hareketli. En büyük hacimli kripto para olan Bitcoin (BTC), 30 bin dolar bandına iyiden iyiye tutundu. Ethereum (ETH) ise 1.900 dolar bandında akümüle olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise genel olarak durumdan memnunlar. Altcoinlerde de genel trend yükseliş yönünde.

Hal böyle olunca piyasada genel bir boğa beklentisi oluştu. Bilmeyenler için açıklayalım; geçmişte o çılgın yükselişlerin yaşandığı, doğru atı oynayanların bir gecede zengin olduğu süreçten bahsediyoruz. İşte Binance CEO'su Changpeng Zhao -namıdiğer CZ-, kripto para piyasalarındaki boğa sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. CZ, boğa sezonunun ne zaman başlayacağıyla ilgili kendi tahminini açıkladı.

"Bitcoin halvinginden sonraki yıl, genellikle boğa sezonudur"

Changpeng Zhao, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde, kripto para piyasalarındaki boğa sezonu ile ilgili şöyle konuştu: Bitcoin halvinginden sonraki yıl genellikle boğa yılıdır.

CZ tarafından yapılan açıklamayı, konuya aşina olmayan okurlarımız için tane tane açıklayalım. Bitcoin, her dört yılda bir kez halving denen bir sürece dahil olur. "Yarılanma" olarak da anılan halving süreci, aslında madencilerle ilgilidir. Halving ile bir madencinin blok başına aldığı ödül yarıya düşer. Bitcoin için son halving 2020 yılında gerçekleşti ve o tarihten sonra da pek çok kripto varlık için ATH (tarihin en yüksek seviyesi) görüldü. Bir sonraki halving ise 2024'te olacak. Binance CEO'su, geçmişte yaşananları hatırlatarak, 2025 yılında boğa sezonu yaşanacağına, akıllı yatırımcıların gerçekten zengin olacağına inanıyor. Tabi bunlar, CEO'nun şahsi görüşü...

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