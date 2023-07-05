Son senelerdeki inişli çıkışlı haberleriyle kripto paraların herkesin duyduğu bir yatırım aracı haline geldiğini söylersek pek de yanılmayız. Ancak belirtmek gerekir ki bu son trend, yatırım aracına paramızı koyarken bazı dikkat etmemiz gereken noktalar mevcuttur.

Özellikle Bitcoin'in geçtiğimiz günlerde 30.600 dolar seviyelerini görmesiyle yılın en yüksek fiyatına ulaşması, kripto paralara ilgisi olan bazı yatırımcıların heyecanını tekrar arttırdı.

Ancak kripto paralara yatırım yapma süreci geleneksel yatırım araçlarından biraz farklı olabilir ve bu yüzden dikkat etmemiz gereken bazı ek noktalar vardır.

Kripto para yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Güvenilir bir kripto para borsası seçimi

Güvenilir bir kripto para seçimi

Sahip olunan kripto paraların güvenle saklanması

Güvenilir bir kripto para borsası seçimi

Kripto para yatırımı yapmadan önce bilinen ve güvenilir bir kripto para borsası seçimi yapmak, kripto para dünyasına girmeden önce yapılacak olan en iyi adımlardan birisi olabilir. Çünkü hem ülkemizde (bkz: Thodex) hem de globalde (bkz: FTX) adını oldukça duyuran borsaların kapanışı yatırımcıları oldukça zor durumda bırakmıştır.

Borsa seçimi yapmadan önce dikkat etmemiz gereken en son noktalardan birisi borsanın reklamları olmalıdır. Çünkü yukarıda örneği verilen iki kripto borsası da reklamlarında oldukça ünlü isimleri reklamlarında oynatmıştır. Hatta televizyonu açtığımızda karşımıza çıkan rastgele bir ünlü büyük ihtimalle Thodex reklamında oynamıştır dersek pek de yanlış olmaz.

Güvenilir bir şekilde yatırım yapabileceğimiz onlarca kripto para borsası bulunmaktadır ve bu konuda en iyi kararı sizin kendi araştırmalarınızla bulmanız en doğrusudur. Kullanıcı sayılarını baz alırsak globalde Binance, Coinbase, Kraken, Gate.io gibi borsaların ülkemizde ise BtcTurk, Paribu gibi borsaların dikkat çektiği söylenebilir.

Güvenilir bir kripto para seçimi

Şu bir gerçek ki kripto paralar geleneksel finansal araçlardan oldukça daha riskli bir yatırımdır. Çünkü bir kripto para oluşturmak oldukça basit bir işlemdir ve hatta Twitter'da bununla ilgili sadece 27 saniyede kripto para birimi oluşturma gibi videolar mevcuttur. Her ne kadar bu tarz kripto paralar ile güvenilir borsalarda karşılaşma şansınız oldukça az olsa da yine de daha iyi yatırımlar yapabilmek adına bazı önlemler almak sizin adınıza iyi olabilir.

Bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce whitepaper'ını okumak oldukça önemlidir. Her kripto para biriminde bulunan teknik makale, o kripto paranın kullanım alanlarını ve geleceğe yönelik planlarını anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca internet aramaları da bir kripto paranın geçmişi ve itibarı hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki her zaman en iyi yatırım sizin kendi araştırmanız ile yaptığınız yatırımdır.

Ayrıca kripto paraların doğası gereği fiyatlarında ani artış ve azalışlara yatkın olduğunu da tekrar hatırlatalım.

Sahip olunan kripto paraların güvenle saklanması

Geleneksel araçlarlardan bir başka fark olarak kripto para yatırımlarının saklanması bazı ek detaylar gerektirebilir.

Çok teknik detaya girmeden anlatmak gerekirse, kripto para borsalarında tüm kripto paraların kontrolü (sizin sahip olduklarınız dahil) borsanın kendisine aittir. Bu gibi durumlar yukarıda örneğini verdiğimiz Thodex meselesini tetikleyebilir niteliktedir. Ancak yine de kendi araştırmanız ile bulduğunuz güvenilir kripto para borsalarında yatırımlarınızı güvenle tutabileceğiniz söylenebilir.

Yine de saklama açısından ek önlem almak için kripto para birimi yatırımlarınızı Metamask gibi yazılım tabanlı kripto cüzdanlarında saklayabilirsiniz. Ancak bu çözümünde hacklenme açısından bazı riskleri ve onlarca örneği mevcuttur. Kripto para birimlerinin en güvenilir saklama yöntemi olarak ise soğuk cüzdanlar olarak kabul edilir. Bu donanım cüzdanları genellikle internete bağlanmazlar ve bu nedenle hacker’ların pençelerinden uzaktadırlar.

Bonus: Kripto para ETF'leri

Bir kripto borsasında hesap açmak ve kripto para satın almak istemiyorsanız, bu kısım sizin için uygun olabilir. Kendiniz satın almadan kripto para yatırımı yaptığınız dolaylı bir yatırım yapabilirsiniz. Kripto para ETF'leri, bir endeksi takip eder ve bu endeks içindeki kripto para birimlerine bağlıdır. Örneğin, Bitcoin ETF'si, Bitcoin'in fiyatına dayalı bir endeksi izler. Böylece yatırımcılar, Bitcoin'e doğrudan sahip olmadan yatırım yapabilirler.

Örneğin kripto paralar adına geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme olarak Hong Kong'un en büyük bankası HSBC'nin, müşterilerine Bitcoin ve Ethereum ETF'leri sunacağı açıklanmıştı.