Günümüzün en büyük koronavirüs aşısı üreticisi ve tedarikçisi olan BioNTech, 2021 yılında elde ettiği toplam geliri açıkladı. Şirketin başarılı bir yıl geçirmesiyle Uğur Şahin'in de yüzü 2021'de güldü.

Almanya merkezli, kurucuları arasında bir Türk çiftin de olduğu BioNTech, yepyeni bir teknolojiyle koronavirüs aşısını piyasaya sürdüğü günden bugüne kazanmaya devam ediyor. Dünya genelinde en fazla aşı üretimi ve dağıtımı yapan şirket, 2021 yılında toplamda ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı.

BioNTech tarafından paylaşılan 2021’in dördüncü çeyrek ve 2021 geneli verilerine göre şirket, 2021 yılında toplam 19 milyar euro gelir elde etti. Şirketin net kârıysa 10,3 milyar euro olarak açıklandı. Şirket, 2021 yılı ve 2022 yılına dair performans ve beklentilerini de paylaştı.

2022'de aşılardan 13-17 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor:

Raporda yer alan bilgilere göre BioNTech, 2021 yılında 165 ülkeye toplamda 2,6 milyar doz koronavirüs aşısı gönderdi. Şirket, 2022 yılındaysa şu ana kadar anlaşmaya varılan siparişlere göre 2,4 milyar doz aşı daha göndereceğini açıkladı. 2022’de göndereceği aşılardan elde edeceği gelir için de 13 milyar – 17 milyar euro aralığını hedef olarak belirledi.

BioNTech’in Türk kurucu ortaklarından Uğur Şahin’in serveti nasıl değişti?

BioNTech’in değer kazanmasıyla artık milyarderler endeksinde listelenen Uğur Şahin’in serveti, 2021 yılında şirketin hisse değerine bağlı şekilde iniş ve çıkışlar yaşadı. BioNTech’te %18’lik paya sahip olduğu bildirilen Şahin, Ocak 2021’de yaklaşık 5 milyar dolarlık servete sahipti. Uğur Şahin’in serveti, Ağustos 2021’de şirketin hisselerinde yaşanan büyük yükselişle 19,1 milyar doları gördü. Yine şirket hisseleriyle paralel şekilde düşüş yaşayan servet, 2021’i 11,2 milyar dolarla kapattı.

Uğur Şahin, 2022 yılı başından bu yanaysa servetinde 3,83 milyar dolarlık kayıp yaşadı.