BioNTech, Kolon Kanseri Aşısında Faz 2 Çalışmalarına Başladı

BioNTech'in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği BNT122 isimli aşının, faz-2 çalışmalarına başlandı. Kolon kanserinin tedavisi için geliştirilen bu aşı, en ölümcül ikinci kanser türünün önemini yitirmesine, daha doğrusu 'ölümcül' olmaktan çıkmasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Koronavirüs salgınında geliştirdiği mRNA tabanlı aşıyla tüm dünyaya umut olan BioNTech, dikkat çeken bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, yine mRNA tekniğiyle yeni bir aşı üretildiği ifade edildi. BNT122 isimli bu aşı, onay alabilirse kolon kanserine umut olacak gibi görünüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre BNT122 aşısının faz-2 çalışmaları başlamış durumda. ABD, Almanya, Belçika ve İspanya'da 200 civarında hastanın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, kansere yol açan tümörlerin vücutta yeniden ortaya çıkıp çıkmadığının, aşı etkinliğiyle ilgili olup olmadığının anlaşılması üzerinde duruluyor.

Aşı, yalnızca kolon kanseriyle sınırlı kalmayabilir

BioNTech, kolon kanserinin hem çok yaygın hem de en ölümcül ikinci kanser türü olması nedeniyle yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu, BNT122 aşısının da bunun bir sonucu olduğunu açıkladı. Şayet yapılan çalışmalar amacına ulaşır ve aşı kullanıma sunulursa, kolon kanseri nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçilebilir gibi görünüyor.

BioNTech'in yaptığı çalışmalar kolon kanseri ile ön plana çıkmış olsa da geliştirilen aşının daha fazla kanser türüne çözüm olması da muhtemel. Zira şirket, aynı aşıyı diğer kanser türleri için de kullanmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonunda, bundan birkaç yıl sonra kanser geninde kanımızın çekilme ihtimali ortadan tamamen kalkmış olabilir.