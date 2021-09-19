Önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer, sigara bağımlılığına karşı kullanılan ve kansere yol açtığı tespit edilen Chantix isimli ilacını toplama kararı aldı.

Chantix adlı ilaç, 2006 yılının mayıs ayında ABD İlaç ve Gıda Dairesi tarafından 18 yaş ve üstü yetişkinlerin sigarayı bırakmasına yardımcı olan ve 12-24 hafta boyunca kullanılan reçeteli bir ilaç olarak onay almıştı. Geçtiğimiz aylarda ilacın kansere yol açtığı açıklanmış ve incelemeler başlatılmıştı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Chantix isimli ilacını, kansere yol açan nitrozamin maddesi nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı ifade edildi.

Tüm versiyonları toplatılacak

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Chantix ilacının 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonları toplatılacak. FDA’nın yaptığı açıklamada, kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği fakat ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı belirtilerek, eczacıların ilacın yenisini sağlayana veya doktorları farklı bir tedavi reçete edene kadar mevcut ilaçlarını almaya devam etmeleri gerektiği söylendi.

Pfizer, geçtiğimiz aylarda kanserojen etkinin ortaya çıkmasının ardından, geri çağırmayla ilgili herhangi bir olumsuz olay bildirimi almadığını ancak Chantix alan hastalara, etkilenen bir parti alıp almadıklarını doğrulamak ve uygunsa tedavi seçenekleri aramak için doktorlarına danışmalarını tavsiye etmişti.