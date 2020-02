Bir Sörfçü, Köpek Balığı Saldırısından Yumruk Atarak Kurtuld

Yeni Zelanda açıklarında köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü, yaşadığı dehşet dolu anları Radyo Yeni Zelanda'ya anlattı. Yaşadığı saldırıdan köpek balığına yumruk atarak kurtulduğunu söyleyen sörfçünün birkaç küçük sıyrık dışında ciddi bir yarası bulunmuyor.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde yaşayan bir sörfçü olan Nick Minogue, cumartesi sabahı Coromandel Yarımadası’ndaki Pauanui Plajı'ndan 300 metre açıkta sörf yaparken büyük beyaz köpek balığı tarafından saldırıya uğradı. Saldırıdan şans eseri kurtulan Minogue, yaşadığı dehşet dolu anları Radyo Yeni Zelanda’ya (RNZ) anlattı.

Köpek balığı kendine çarptığında olayı fark ettiğini söylenen sörfçü, büyük beyazın ön koluna ve dirseğine defalarca kez çarptığını söylüyor. Daha sonrasında köpek balığı tarafından sörf tahtasının önüne sıkıştırılan adam, yaşanan anları “Köpek balıklarının gözlerine, burnuna veya kafasına atılan yumruklardan hoşlanmadıklarını duymuştum. Bu yüzden gözüne yumruk atmaya gittim. Bu, ulaşabileceğim en savunmasız ve en yumuşak hedefti” ifadeleriyle anlatıyor.

Nick Minogue, yaşanan saldırıdan ufak sıyrıklarla kurtulmayı başardı:

Köpek balığının en savunmasız yerini bulduktan sonra yumruklamaya başladığını belirten Minogue, ıska geçen ilk yumruktan sonra ikinci yumruğu isabet ettirdiğini ve aynı anda mümkün olduğunca yüksek sesle "S..... git!" şeklinde bağırdığını da sözlerine ekliyor.

Bir köpek balığı uzmanı olan Riley Elliot, Nick Minogue’nin sörf tahtasındaki ısırık izlerine bakıldığında saldıran türün büyük beyazla tutarlı olduğunu söylüyor. Büyük beyazın saldırısına uğrayan sörfçü, kolunda birkaç kesik ve dalgıç giysisinde birkaç diş deliğiyle şans eseri kurtulmayı başardı. Kazayı bu kadar hafif atlatan Minogue’nin oldukça şanslı olduğunu söylemek mümkün.

Açıklanan verilere göre ABD’de her yıl ortalama olarak 19 köpek balığı saldırısı gerçekleşiyor ve iki yılda ancak bir ölüm gerçekleşiyor. Bir başka boyuttan bakacak olursak ABD’nin sahil bölgelerinde yalnızca yıldırım çarpmasından dolayı her yıl 37 insan hayatını kaybediyor. Bununla birlikte köpek balıklarının öldürdüğü her insana karşılık insanlık, 2 milyondan fazla köpek balığını katlediyor.