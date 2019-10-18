Amerikalı bir YouTube kanalı, Tesla elektrikli araçların motorunu merak edenler için bir içerik üretti. 'What’s Inside?' YouTube kanalı, 2012 model bir Tesla Model S'in motorunu çıkararak inceledi.

Elektrikli bir aracın motorunun nasıl olduğunu daha önce hiç düşündünüz mü? Peki Tesla araçların motorunun nasıl olduğunu düşündünüz mü? Sizi bilmiyoruz ama What’s Inside? isimli YouTube kanalı bunu fazlasıyla merak etti ve bir Model S motorunu söküp inceledi.

YouTube kanalının sunucusu, Tesla’nın motoru ile ilgili internette fazla bir bilgi olmadığını söylüyor. Kendilerinin de bu sebepten Tesla’nın motorunu sökerek içinde ne olduğuna bakacaklarını açıklıyor.

What’s Inside? YouTube kanalında yayınlanan videoda sökülen motor, 2012 Tesla Model S bir araca ait. Aracın sökülen motorundan mavi renkli bir soğutucu, şanzıman yağı, büyük bir bilgisayar işlemcisi, PCB kartları ve büyük dişliler çıktı.

Elektrikli araçlarda, içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha küçük bir motor bulunuyor. İçten yanmalı motorlar, daha fazla aşınma ve yıpranmaya eğilimlidir. Elektrikli motorlarda ise daha az hareketli parça vardır. Bu yüzden Tesla aracın motoru sizi hayal kırıklığına uğratmasın, elektrikli motorların doğası böyle.

Tesla Model S'in parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.