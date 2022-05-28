Görünce "Bunun Orijinali Neydi ya?" Dedirten Birbirinden 'Çakma' Markalar

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Bu içeriğimizde büyük firmaları taklit edecekken 'biraz' fazla kopya çekmiş olan markaları derledik. 'Adonis' ya da 'Nixe' gibi markalara hepimiz aşina olsak da listede yer verdiklerimizden bazıları bizleri bile şaşırttı diyebiliriz.

Alanında başarılı olan bir markanın diğer markalar tarafından örnek alındığını sık sık görürüz. Örnek olarak telefonlarda çentiğin yaygınlaşması veya yavaş yavaş kulaklık girişlerinin kaldırılmasını gösterebiliriz. Fakat iş markayı kopyalama seviyesine geldiğinde komik tablolarla karşı karşıya kalıyoruz.

Ülkemizde çoğunlukla akıllı telefon ve moda sektörlerinde kopya markalarla karşı karşıya kalıyoruz. İşin bir diğer ironik tarafı, çok fazla büyüme hedefi olmayan markaların yanında alanında belirli bir seviyeye gelmiş, adından söz ettiren özgün(!) markaların da farklı şirketleri kopyaladığı görülüyor.

Biraz kaba bir Nokia çakması:

Nokla

Sony'nin paralel evrendeki yansıması olan SQMY'nin akıllara kazınan Duroshock kontrolcüsü:

Sqmy

Orijinal PlayStation 1'den çok az(!) kopya çekmiş olan PolyStation:

PolyStation

Ve zamanında Xbox'ın rüyalarına giren kutusu:

PolyStation

Kulağa ilaç ismiymiş gibi gelen Panasonic kopyası:

Panasenig

Oreo çakması olabilir. Peki Oreo, Borio kadar süper mi?

Borio

Teknolojinin farklı sektörlerinde hizmet veren HP'yi mobilya markasında göreceğimizi düşünmezdik:

Yılmaz Büro Mobilyaları

Logonun ortaya çıkış hikayesi de oldukça etkileyici. Aşağıdaki videoda söz konusu hikâyeyi KALT'tan dinleyebilirsiniz

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PolyStation ile olan rekabeti el konsolu alanına taşıyan POP Station

POP Station

Adidas çakması ürünler için dosya açabiliriz:

Abibas

Abcdis

Didasa

Adibas

Adiclas

Adimas

Adidas, çakmalar dünyasında bu kadar ilgi görürken Nike hiç geride kalır mı? Kalmaz elbette!

Hike

Mike

Nake

Kine

Nixe

Ayakkabı üretiminde başka kim olsa beğenirsiniz?

Fotoğrafı görmek için buraya tıklayın

Converse ayakkabılar da çakma piyasasından payını almış

Conders

Cornerfe

Lacoste taklidi yapan Lokasta, en azından(!) hayvanı değiştirmiş

Lokasta

Teknoloji camiasındaki çakmaları incelediğimiz videolarımız:

Birbirinden farklı çakma ürünleri incelediğimiz ve neden bu tür ürünlerden uzak durmanız gerektiğini anlattığımız videomuz:
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