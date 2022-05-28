Bu içeriğimizde büyük firmaları taklit edecekken 'biraz' fazla kopya çekmiş olan markaları derledik. 'Adonis' ya da 'Nixe' gibi markalara hepimiz aşina olsak da listede yer verdiklerimizden bazıları bizleri bile şaşırttı diyebiliriz.

Alanında başarılı olan bir markanın diğer markalar tarafından örnek alındığını sık sık görürüz. Örnek olarak telefonlarda çentiğin yaygınlaşması veya yavaş yavaş kulaklık girişlerinin kaldırılmasını gösterebiliriz. Fakat iş markayı kopyalama seviyesine geldiğinde komik tablolarla karşı karşıya kalıyoruz.

Ülkemizde çoğunlukla akıllı telefon ve moda sektörlerinde kopya markalarla karşı karşıya kalıyoruz. İşin bir diğer ironik tarafı, çok fazla büyüme hedefi olmayan markaların yanında alanında belirli bir seviyeye gelmiş, adından söz ettiren özgün(!) markaların da farklı şirketleri kopyaladığı görülüyor.

Biraz kaba bir Nokia çakması:

Sony'nin paralel evrendeki yansıması olan SQMY'nin akıllara kazınan Duroshock kontrolcüsü:

Orijinal PlayStation 1'den çok az(!) kopya çekmiş olan PolyStation:

Ve zamanında Xbox'ın rüyalarına giren kutusu:

Kulağa ilaç ismiymiş gibi gelen Panasonic kopyası:

Oreo çakması olabilir. Peki Oreo, Borio kadar süper mi?

Teknolojinin farklı sektörlerinde hizmet veren HP'yi mobilya markasında göreceğimizi düşünmezdik:

Logonun ortaya çıkış hikayesi de oldukça etkileyici. Aşağıdaki videoda söz konusu hikâyeyi KALT'tan dinleyebilirsiniz

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​PolyStation ile olan rekabeti el konsolu alanına taşıyan POP Station

Adidas çakması ürünler için dosya açabiliriz:

Adidas, çakmalar dünyasında bu kadar ilgi görürken Nike hiç geride kalır mı? Kalmaz elbette!

Ayakkabı üretiminde başka kim olsa beğenirsiniz?

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Converse ayakkabılar da çakma piyasasından payını almış

Lacoste taklidi yapan Lokasta, en azından(!) hayvanı değiştirmiş

Teknoloji camiasındaki çakmaları incelediğimiz videolarımız:

Birbirinden farklı çakma ürünleri incelediğimiz ve neden bu tür ürünlerden uzak durmanız gerektiğini anlattığımız videomuz:

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Kaynaklar: 1, 2, 3