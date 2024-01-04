Tarihte ilk defa insanlarda biseksüel yönelimle ilgili olan genler tespit edildi. Bilim insanları, bu gene sahip heteroseksüel erkeklerin daha çok çocuk sahibi olduğunu ortaya koydu.

Michigan Üniversitesinden Profesör Jianzhi "George" Zhang, gerçekleştirdiği yeni çalışma ile birlikte uzun zamandır tartışılan "Doğal seçilim neden eş cinsellikle ilişkili genleri elimine etmiyor?" sorusuna cevap vermiş olabilir. 450 bin kişinin genetik bilgileri ile yapılan çalışmaya göre biseksüel genlere sahip heteroseksüel erkekler daha çok çocuk sahibi oluyor.

Biseksüellikle ilgili genler tespit edildi

Tarihte ilk defa biseksüellikle ilgili olan genetik varyasyonlar ortaya çıkarıldı. Bilim insanları, bu varyantların heteroseksüel erkeklerde bulunması durumunda risk alma ve daha çok çocuk yapma üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Birleşik Krallık Biyolojik Bankasında yer alan ve 450 bin kişiye ait genetik bilgiler üzerinde yapılan çalışma bu durumu ortaya koydu.

İlk olarak 2019 yılında bir seminerde yayımlanan bildiri üzerine geliştirilen çalışmada genetik etmenlerin etkili olabildiğini söylese de çevresel etmenlerin daha önemli olduğunu ifade etti. Zhang ayrıca geçmişte tüm eş cinsel davranışların aynı şekilde değerlendirildiğini ancak eş cinselliğin daha çok bir spektrum olduğunu söyledi. Zhang ve araştırmanın diğer yazarı Silang Song, aynı cinse ilgi duymayı ve biseksüel eğilimleri ortaya çıkaran genlerin farklı olduğunu gösterdi.

Doğanın karmaşık dengesi

Araştırmaya göre BSB (Biseksüel davranışlar) ilgili alleller olarak adlandırılan genleri taşıyan heteroseksüel erkeklerin daha fazla çocuk sahibi olmaları daha olası. Böylece bu geni de sonraki nesillere aktarabiliyorlar. Bu kişilerin üreme avantajının olduğunu öne süren yazarlar, böylece bu yönelimlerin varlığına devam edebildiğini söylüyor.

Çalışmaya göre risk alma davranışının yüksek olması, bu allelleri taşıyan erkeklerin daha çok korunmadan cinsel birliktelik yaşamalarını tetikliyor. Bu da daha fazla çocuklarının olmasıyla sonuçlanıyor. Ayrıca bu kişilerin daha çok sayıda partnerleri oluyor. Aynı cinse ilgi duymayı tetikleyen genleri taşıyan heteroseksüel erkeklerin ise daha az çocuğu olduğu ortaya çıkıyor.

Araştırma Science Advances'ta yayımlandı.