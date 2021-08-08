Kripto para piyasasının yönlendirici ismi Bitcoin, mayıs ayından bu yana ilk kez 45 bin doların üstüne çıkmayı başardı. Kripto para biriminin değerlenmesiyle piyasa da yeşerdi.

Ocak ayından bu yana yatırımcılarını fazlasıyla sevindiren kripto para piyasası, yaklaşık iki aydır Bitcoin’in yaşadığı hızlı ve acı verici çöküşle dalgalı bir şekilde yol alıyordu. Fakat son iki haftadır Bitcoin, yeniden yukarı doğru hareketlenmeye başladı. 28 bin dolara kadar inen Bitcoin, bugün kritik bir eşiği de atlattı.

En son 18 Mayıs tarihinde 45 bin dolar seviyelerinde görülen Bitcoin, aradan geçen neredeyse 3 aydan sonra yeniden 45 bin dolar seviyesine geldi. Bu barajın aşılmasıyla birlikte kripto para yatırımcılarının birkaç gündür gülen yüzü iyice gülmeye başladı. Borsada yaşanan hareketlilik, sosyal medyanın da gündemi oldu.

BTC 45 binin üstünde:

Bitcoin, mayıs ayında birkaç gün boyunca yaşadığı sert düşüşlerin ardından en son yakın zamanda 28 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü. Lider kripto para biriminin yeniden yükselişe geçmesiyle kripto para piyasasındaki diğer altcoinlerde de yeşerme söz konusu oldu. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,6 trilyonun üzerine çıktı. Bitcoin’in zirve yaptığı dönemde bu değer 2,5 trilyon doların üstünü dahi görmüştü.

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