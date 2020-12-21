Son yılların en popüler yatırım araçlarından Bitcoin, yeni bir tarihi zirve gördü. Bugün itibarıyla 24 bin 161 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin, mart ayından sonra yüzde 626 civarında değerlenmiş oldu. Ancak altcoinler için durum, istenildiği gibi gitmiyor.

Dün akşam saatlerinde ortaya atılan iddialar nedeniyle 1.000 dolardan fazla değer kaybeden Bitcoin, ortalığın durulmasının ardından yeni bir değerlenme rekoru kırdı. 24 bin 161 dolar seviyesine ulaşan kripto para birimi, toplam hacimsel bazdaysa 448 milyar 840 milyon dolar seviyesine ulaştı. 1.000 dolarlık düşüş yatırımcıyı tedirgin etmiş olsa da Bitcoin cephesinde yüzler gülüyor gibi görünüyor.

Bitcoin, 2020 yılında eşi benzeri görülmemiş bir ralli yapıyor. Mart ayında 3.850 dolar seviyelerinde olan yatırım aracı, şu günlerde ise 20 bin doların üzerinde değere sahip. Bu da Bitcoin'in, birkaç ay içerisinde yüzde 626 civarında değerlendiği anlamına geliyor. Elbette bu yükseliş bir yerde duracak olsa da yatırımcılar, ettikleri kardan fazlasıyla memnun gibi görünüyorlar.

Sadece son bir haftalık kazanç oranı, yüzde 25.17

10 yıldır hayatımızın içinde olan Bitcoin, yıllar öncesine kadar pek de bilinen bir şey değildi. Ancak özellikle de 2017 yılında yaşanan boğa dönemi, Bitcoin'e olan ilgiyi ciddi oranda artırdı. O yıl da 20 bin dolar seviyelerini gören kripto para birimlerinin şahı, 2020 yılının başına kadar da yatırımcısına nefes aldırmadı. Az önce de bahsettiğimiz gibi Bitcoin, mart ayında 3.850 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Yatırım aracı, özellikle son birkaç aydır rekor üzerine rekor kırıyor.

Bitcoin, her ne kadar sürekli değerleniyor olsa da diğer kripto para birimlerinde durum pek de böyle değil. Zira hacimsel oranda en büyük 100 kripto para biriminden 55'i, son 24 saat içerisinde değer kaybetti. Üstelik bunların 6 tanesi de en yüksek hacme sahip 10 kripto para birimi arasında yer alıyordu. Yatırımcılar şimdi, altcoin olarak isimlendirilen Bitcoin'in türevi olarak oluşturulan kripto para birimlerinin ne zaman değerleneceğini merak ediyorlar.