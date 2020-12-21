Kripto para yatırımcıları, dün akşam gelen haberler sonrasında 1.000 dolardan fazla zarar etti. Bilgisayar korsanlarının, fiziksel kripto para saklama cüzdanı Ledger kullanıcılarının bilgilerini çalması, camiayı karıştırdı. Cüzdanı üreten şirket de olayı doğrularken, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son günlerde rekor üzerine rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren Bitcoin, yine şaşırtmadı. Akşam saatlerinde ortaya atılan iddialar Bitcoin'e duyulan güveni sarsarken, kripto para biriminin maddi değerini de ciddi anlamda düşürdü. Peki Bitcoin'in birkaç saat içerisinde 1.000 dolardan fazla değer kaybetmesine yol açan şey neydi?

Satın aldıkları Bitcoin'leri borsalarda tutmak istemeyen bazı yatırımcılar, Ledger olarak isimlendirilmiş USB bellekler kullanıyorlar. İçerisinde özel bir yazılım yüklü olan bellekler, kripto paraların çevrimdışı bir ortamda, tamamen güvenli bir şekilde saklanmasını amaçlıyor. İşte dün akşam, Ledger sahibi 272 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı iddia edildi. İddialara göre çalınan bilgiler, Raidforum isimli bir internet sitesi üzerinden de paylaşılmıştı.

"Bitcoin'i ben düşürdüm"

Ledger kullanan yatırımcıların bilgilerinin çalındığı iddiası, Hudson Rock isimli siber güvenlik şirketinin CTO'su Alon Gal tarafından duyuruldu. Bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri bilgiler arasında kullanıcılara ait fiziksel adresler ve telefon numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğunu söyleyen Gal, yaptığı açıklamaların ardından Bitcoin fiyatının düşmesiyle, Bitcoin'i kendisinin düşürdüğünü ifade etti.

Yaşanan güvenlik ihlali, fiziksel cüzdanın geliştiricisi Legder tarafından da doğrulandı. Bugüne kadar yaşanan her türlü ihlalde ellerinden geleni yaptıklarını, bu bağlamda da 170'ten fazla internet sitesini kapattırdıklarını söyleyen yetkililer, 24 kelimelik şifrenin kesinlikle paylaşılmaması, Ledger'dan geldiği söylenecek e-posta ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söylediler.

İşte çalınan bilgilerin paylaşıldığı internet sitesinden ekran görüntüsü