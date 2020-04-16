Bitcoin Cash Nedir, Bitcoin’den Ne Farkı Var?

En çok işlem gören kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin Cash nedir, madenciliği nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve Bitcoin ile aralarında ne gibi farklar olduğunu ayrıntılarıyla açıkladık.

Yavaş yavaş hayatımızın her alanında karşılaşmaya başladığımız bir para türü olan kripto para denilince akla gelen para birimi Bitcoin’dir. Fakat isim kullanıcılar benzerliği ve kökeninden dolayı kullanıcıların da aklını karıştıran bir kripto para birimi daha var: Bitcoin Cash. Peki, Bitcoin Cash nedir? Bitcoin ile aralarında ne gibi farklar vardır?

Aslında başlıca amaç dijital dünyanın hızını yakalamak. Bitcoin kripto para birimi üzerinden yapılan alım satım işlemleri blockchain isimli bir dijital defter üzerinden onaylanarak yapılıyor. Fakat Bitcoin üzerinden işlem yapan kişi sayısı artınca, yapılan işlemlerin hızı epey düşmeye başladı ve çözüm olarak Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi üretildi. Sizin için Bitcoin Cash hakkında bilmeniz gereken tüm detayları açıkladık.

Bitcoin Cash nedir?

Bitcoin üzerinden işlem yapan kullanıcısı sayısı arttıkça, blockchain yeterli gelmemeye başladı ve bu nedenle 2017 yılında Bitcoin’den ayrı olarak Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi oluşturuldu. Bitcoin Cash, kripto para borsalarında kısaca BCH olarak gösterilir. Bitcoin sistemindeki bloklar 1MB kapasitede işlem yapabilirken, Bitcoin Cash sistemindeki bloklar 8 MB kapasitede işlem yapabiliyorlar.

Bitcoin bloklarının 1 MB işlem kapasitesi sahip olmasının nedeni güvenlik endişesiydi fakat kullanıcı sayısı giderek artınca bu kapasite yetmedi ve blockchain üzerinden Bitcoin Cash üretildi. Bitcoin Cash, Bitcoin’e göre çok daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip. Böyle bir hıza sahip olduğu için kısa sürede en çok işlem yapılan kripto para birimlerinden biri olması gayet doğal.

Bitcoin Cash’in Bitcoin’den ne farkı var?

Bitcoin Cash en yeni ve güncel kripto para birimidir.

Bitcoin blok limiti 1 MB, Bitcoin Cash blok limiti ise 8 MB.

Bitcoin SegWit protokolünü kullanır, Bitcoin Cash kullanmaz.

Bitcoin Cash çok daha hızlı ve çok daha ucuzdur.

İlk bakışta, eğer uzman değilseniz, aradaki farkı tam anlamayabilirsiniz ama para birimleri üzerinde işlem yapmaya başladığınız an, aradaki farkı anlayacaksınız. Bitcoin blok limiti yalnızca 1 MB, maksimum 2 MB, işlem kapasitesine sahipken Bitcoin Cash blok limiti 8 MB işlem kapasitesiyle, yapılan işlemleri hissedilir bir şekilde hızlandırıyor. Yani Bitcoin ağı saniyede en fazla 7 işlem yapabilirken Bitcoin Cash ağı bundan onlarca kat fazla işlem yapabiliyor.

Bitcoin SegWit protokolünü kullanırken Bitcoin Cash ise SegWit protokolünü sisteminden tamamıyla çıkarmış durumda. Bu sayede bu protokol tarafından hiçbir şekilde yavaşlatılmıyor. Tüm bu kapasite hızı ve SegWit protokolünü çıkarmış sistemi sayesinde işlemlerin maliyeti de oldukça azalıyor.

Bitcoin Cash, bugüne kadar çıkan kripto para birimleri arasında en yeni ve güncel olanı. Bu da kullanıcıların Bitcoin Cash’e ilgi duymasını sağlıyor. Popülerleşen ve günlük işlem sayısı artan Bitcoin Cash üzerinden Bitcoin’e göre çok daha fazla ve sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki bu sistemi ne kadar iyi bildiğinize bağlı olarak değişir.

Bitcoin Cash Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bitcoin Cash, Bitcoin’den farklı bir kripto para birimi olsa da Bitcoin blockchain üzerinden işlem görmektedir. Bu da sistem güvenliği ve devamlılığı için önemli bir detaydır. Bitcoin Cash madenciliği yapmadan önce tıpkı Bitcoin madenciliğinde olduğu gibi ilk önce kendinize bir sanal cüzdan oluşturmalısınız.

Tıpkı Bitcoin madenciliğinde olduğu gibi Bitcoin Cash madenciliğinde de ilk şart, kripto para madenciliği için özel üretilmiş olan bir ASIC cihaza sahip olmaktır. Madencilikte oluşturulan blok başına kar sağlandığı ve Bitcoin Cash blokları 8 MB olduğu için Bitcoin madenciliğinden farklı olarak çok daha fazla işlemci gücüne ve enerjiye ihtiyacınız olacak.

Bitcoin Cash madenciliğini kendi başınıza ya da bir madenci havuzuna dahil olarak yapabilirsiniz. Çok daha fazla işlemci gücüne ve enerjiye ihtiyaç duyacağınız için eğer yeterli teknik ekipmanınız yoksa sizin için en iyisi bir madenci havuzuyla beraber çalışmak olacaktır. Böylece çok daha fazla blok üreterek daha fazla kar elde edebilirsiniz.