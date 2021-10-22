Online ödeme sistemi PayPal’ın kurucularından Peter Thiel, Miami’deki bir konferansta Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair açıklama yaptı.

Kripto para devi Bitcoin cüzdanlarında değeri 64 milyar doları aşan, 1 milyondan fazla Bitcoin bulunuyor. Ancak Bitcoin’in yaratısının kimliği hala belirsiz. Bitcoin’in anonim mucidi Satochi Nakamoto’nun kimliği, tüm dünyada merak uyandırıyor. Her geçen gün konu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Facebook’un ilk yatırımcılarından biri olan, ünlü iş insanı Peter Thiel de Satochi Nakamoto’nun kimliğine dair açıklama yaptı. Thiel, “Onun hakkında ipucu arasaydım Anguilla’dan başlardım” dedi.

“Satoschi E-Gold toplantısındaydı”

Miami’deki bir konferansta söz alan Peter Thiel, 2000 yılında E-Gold’un tartışıldığı toplantıda katılımcıların arasında. Thiel “E-Gold LTD’nin kuruluşu için Şubat 2000’de Anguilla’da yaklaşık 200 kişi toplanmıştık. Merkez bankalarını çökertmek ve devrimi o sahilde başlatmak istiyorduk. Planımıza göre PayPal da E-Gold ile çalışabilecekti. Tüm merkez bankalarının sonunu getirecektik ama olmadı. Bence Bitcoin’in yaratıcısıHatta o toplantıdan ve daha sonra yaşananlardan ders çıkararak biranladı.” dedi.

Daha sonraki yıllarda Satoshi’nin kimliğini aramadığını belirten Thiel, “Bu konuda çok fazla spekülasyon var, bana göre bu durum kripto para sektörünü olumsuz etkiliyor. Ben o toplantıya kimlerin katıldığını araştırmadım. Ancak Satoshi’nin kim olduğu bilinseydi, hükümet onu tutuklardı.” şeklinde açıklama yaptı.