Aralık ayının başından bu yana durdurulamaz bir hızla değerini artıran Bitcoin, son 24 saatte ise yüzde 18 değer kaybederek yatırımcısını tedirgin etti. Dahası, Bitcoin ile birlikte tüm kripto para birimleri değer kaybetmiş durumda.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yatırımcılarını ciddi şekilde tedirgin etti. Son bir hafta içinde 41.921 dolar ile tarihinin en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, bu haberi yazdığımız sıralar 33.113 dolar seviyelerine gerilemiş durumda. Bitcoin, son bir haftanın verileri incelendiğinde yüzde 1 değer kazanmış durumda olsa da son 24 saatte yüzde 18 değer kaybetti.

Son değişimlerin ardından Bitcoin’in toplam piyasa değeri 637,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Buna rağmen Bitcoin, tüm kripto para piyasasının yüzde 67,79’unu elinde bulundurmaya devam ediyor. Bitcoin’in son 24 saat içindeki en yüksek piyasa değeri ise 38.217 dolar olmuştu.

Son 24 saatte neredeyse tüm kripto para birimleri değer kaybetti

Aslına bakacak olursak son 24 saatte kripto para piyasasında genel bir değer kaybının hakim olduğunu söylemek mümkün. Zira sadece son 24 saatte en popüler kripto para birimlerinden Ethereum yüzde 20, Tether yüzde 0,25, XRP yüzde 25, Litecoin yüzde 23, Bitcoin Cash yüzde 22 değer kaybetmiş durumda.

Kripto para birimlerindeki düşüş trendinin ne kadar daha süreceği ya da ne oranda olabileceği hakkında yorumda bulunmak zor. Ancak kripto para birimlerine yabancı olup, bir süredir devam eden yükselişin etkisiyle kripto paralara yatırım yapanların düşüş nedeniyle paralarını geri çekmesi, düşüş trendinin daha da devam etmesine yol açabilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.