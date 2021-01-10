HSBC, Bitcoin Yatırımcılarını Engelleme Kararı Aldı

The Times'ın haberine göre Bitcoin yatırımcıları, yatırımlarını yeniden geleneksel para birimlerine dönüştürmek istiyorlarsa HSBC'ye alternatif bulmak zorunda kalabilirler.

Kripto paralar özellikle son dönemde gerçekleştirdikleri ciddi artışla birlikte yeniden gündem oldu. Bitcoin, rekor üstüne rekor kırarken daha da yükselmeye devam edeceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. The Times'a göre ise bazı bankalar kripto paralara temkinli yaklaşmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan HSBC, kripto para borsalarına para transferine izin vermeyecek. Ayrıca bu borsalardan para gelmesi de engellenecek. Bu alanda HSBC'nin önlemleri sert olsa da diğer bankalar da kripto paraya pek sıcak yanaşmıyor.

Kripto para yatırımı zorlaştı

Kripto para yatırımı için pek çok kişi banka hesaplarını ve kriptoları kullanıyor. Kripto para borsaları için pek çok banka yatırımcıların cari hesaplarından para aktarımına izin verse de, kredi kartlarından para çekerek kriptolara giriş yapabiliyor.

Kripto para almak için bir kripto para borsasını kullanmak gerekiyor. Banka havalesi ya da bir kart kullanarak hesabınıza para yatırıyorsunuz. Sonrasında da hesabınıza yatırdığınız para karşılığında kripto para alabiliyorsunuz. Bu kripto paraları sattığınızda da hesabınızdaki bakiyeye eklenir ve banka hesabınıza çekebilirsiniz. Bazı bankalar ise buna izin vermeyecek.

The Times'ın 9 Ocak tarihli raporunda, İngiltere'nin en büyük bankaları arasında yer alan HSBC'nin kripto para biriminin rekor kıran rallisinden sonra Bitcoin yatırımcılarının kazançlarını nakit olarak çekmesine izin vermeyeceği açıklandı.

İngiltere'de kripto karşıtlığı devam ediyor

İngiliz bankacılık kurumları yıllardır kripto paralara karşı sıkı politikalar güdüyor. HSBC ve Barclays, bir kripto para borsasında işlem yapan bir İngiliz yatırımcının hesaplarını da bloke etmişti.

Kripto para piyasalarındaki en önemli çekincelerden biri ise kara para aklanmasına yönelik endişeler. Öte yandan önemli bankalardan HSBC, JPMorgan, Chase ve başka büyük bankaların, Eylül ayında ortaya çıkan FinCEN dosyalarına göre suçluların 2 trilyon doların üzerinde para aklamasına yardımcı oldu.

Bitcoin'de düşüş eğilimi başladı

HSBC gibi büyük bir bankanın bu kararının ardından Bitcoin yatırımcıları da daha temkinli yaklaşmaya karar vermiş görünüyor. Dün gece 41 bin 500 doları bulan Bitcoin, şu sıralar yüzde 38 bin 350 dolardan işlem görüyor.