Kolay para kazanmanın peşinde koşmak, tarih boyunca herkesi aldatarak büyük kayıpların yaşandığı skandallara sebep oldu. Bu içerikte, anlatacağımız BitConnect skandalı da işte tam olarak böyle bir hikâye. Hazırsanız bu skandalın perde arkasına bakmaya başlayalım.

2016’da kurulan BitConnect, kripto dünyasına hızla girmiş ve yatırımcılara cazip getiri fırsatları vadeden bir platform olarak hızla ün kazanmıştı.

Hindistanlı girişimci Satish Kumbhani tarafından kurulan bu platform, yatırımcılarının günlük %1’e kadar getiri sağlayabileceğini iddia ediyordu ve bu pasif gelir imkânı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Kolay ve hızlı bir şekilde para kazanma fırsatının cazibesine kapılan yatırımcılar büyük bir umutla BitConnect’in kripto parasına yatırım yapmıştı.

BitConnect, özellikle bir tür borç verme programı adı altında, yatırımcıların Bitcoin yatırarak BitConnect Coin (BCC) almalarını sağlıyordu.

Bu sayede de otomatik ticaret botlarıyla yüksek kârlar elde edebileceklerini vadederek yatırımcıların hayallerini süsleyen bir pasif gelir imkânı sunduğunu iddia ediyordu.

Beklediği üzere, bu pasif gelir fikri binlerce insanın dikkatini çekti ve kısa sürede platform milyarlarca dolarlık yatırımı çekmeyi başardı.

Ancak perde arkasında işler göründüğünden çok daha farklıydı.

BitConnect, klasik bir Ponzi şeması olarak işliyordu.

Yani, yeni yatırımcılardan gelen paralar eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılıyordu ve bu sayede sistem ayakta kalıyor gibi görünse de altı boştu.

Şirketin vadettiği ticaret botları ve yazılımlarının herhangi bir kanıtı dahi yoktu.

Bu durumdan habersiz yatırımcıların da ilgisiyle 2017 yılında BitConnect Coin’in değeri zirveye ulaşarak 463 dolara kadar çıktı, ancak kısa süre sonra düzenleyici kurumların bir şeylerin ters gittiğini fark etmesiyle platform çöküşe geçti.

Ocak 2018'de, çeşitli düzenleyici kurumların baskısıyla BitConnect faaliyetlerini aniden durdurdu ve kısa süre önce zirveyi görmüş coin’in değeri neredeyse sıfıra indi…

Skandalın patlak vermesiyle birlikte yatırımcılar milyarlarca dolar kaybederek büyük bir yıkıma maruz kaldı.

BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, 2022 yılında 2,4 milyar dolarlık bir dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Kumbhani ve ortakları, yatırımcıları yanıltmak, piyasa manipülasyonu yapmak ve elde ettikleri gelirleri gizlemekle suçlandılar ve bunları da küçük yatırımcılar tarafından açılan sayısız dava takip etti.

Yatırımcıların kayıplarını telafi etmek amacıyla Amerika mahkemeleri tarafından mağdurlara 17 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi, ancak bu miktar 2,4 milyar dolarlık toplam kaybın yanında çok küçüktü…

Sonuç olarak, BitConnect skandalı kripto para dünyasına büyük bir darbe vurarak sektörde daha fazla düzenlemenin gerektiğini kanıtladı.

Ek olarak bu olay, neredeyse hiçbir şey yapmadan yüksek getiri elde etmeyi vadeden projelere yatırım yapmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini de gösterdi.

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