MCU'nun merakla beklenen yeni filmi Black Panther: Wakanda Forever'ın ilk fragmanı paylaşıldı. Fragman, T'Challa karakterinin ölü olacağını doğrulayarak filme ilk bakışı atmamızı sağladı. Ayrıca yeni Black Panther de gözüktü.

Ağustos 2020’de hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Black Panther olarak akıllara kazınmışken yeni yapımlarda yeni karakterin kim olacağı ve nasıl gözükeceği merakla bekleniyordu. Bugün, bu soruları cevaplayacak Black Panther: Wakanda Forever filminden ilk fragman geldi.

Black Panther: Wakanda Forever’ın ilk fragmanı, yeni Black Panther kostümünü de gözler önüne serdi. Fragmanda Chadwick Boseman’a bir atıf yapıldığını da gördük. Bununla birlikte Boseman’ın giydiği Black Panther maskesi de bir törende ellerde taşınıyordu.

Black Panther: Wakanda Forever fragmanı:

Yeni fragman, yeni Black Panther’ın yanı sıra Marvel evreninin merakla beklenen Namor karakterini de gösterdi. Öte yandan karakteri kimin canlandırdığı halen gizemini koruyor.

Black Panther: Wakanda Forever, Marvel Sinematik Evreni’nin 30. filmi olarak 11 Kasım’da vizyona girecek.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan tanıtım fragmanı: