Beeple olarak bilinen bir dijital ortam sanatçısı, hazırladığı bir fotoğrafı tam 69 milyon dolara sattı. Değiştirilemez token (NFT) teknolojisi aracılığıyla satılan görüntüyü bu kadar değerli kılan şey, Blockchain ile imzalanmış olmasıydı.

Geçtiğimiz günlerde yalnızca 10 saniyelik bir videonun 6.6 milyon dolara satılmasını sağlayan NFT teknolojisi, bu kez kripto para camiasında pek de görülmemiş bir olayın yaşanmasına yol açtı. Oluşturduğu videosu dudak uçuklatan bir paraya satılan Beeple isimli dijital ortam sanatçısı, bu kez oluşturduğu bir fotoğrafı tam 69 milyon dolara satmayı başardı.

Gerçek adı Mike Winkelmann olan sanatçı, 2007 yılında "5000 Gün" olarak isimlendirdiği bir proje başlattı. Sanatçı, bu proje için de her gün yeni bir dijital sanat eseri üretecekti. İşte o proje kapsamında hazırlanan içeriklerden bir tanesi de dün itibarıyla açık artırmaya sunuldu. "Christie's" isimli bir müzayede evi tarafından, dijital ortamda açık artırmaya çıkarılan eser, katılımcıların yoğun ilgisi de eklenince 69 milyon dolara alıcı buldu.

İşte 69 milyon dolara satılan o görsel

Beeple'ın 69 milyon dolara satılan satılan dijital sanat eseri, gerçekten de kendine hayran bırakan türden bir yapım. Ancak bu eseri bu denli pahalı yapan esas şey, geleceğin teknolojisi Blockchain. Beeple, bu eseri tasarlarken Blockchain teknolojisiyle imzalama işlemi yaparak, yüzde 100 orijinal olduğunu doğruluyor. Bu durumu, el yazması bir kitabın kopyaları olarak düşünebilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz o kitabın bir kopyasıyken, esas el yazması kitap, 69 milyon dolara satılmış oldu.

NFT, yani "değiştirilemez token" teknolojileri, son dönemlerde büyük ilgi görmeye başladı. Örneğin Twitter CEO'su Jack Dorsey, attığı ilk tweeti NFT ile satmaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklama yaparak NFT teknolojisini kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Şimdiyse 69 milyon dolara satılan görüntü, bu teknolojiyle ilgili iştahları kabartmaya devam edecek gibi görünüyor.