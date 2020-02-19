En Yaygın Görülen 5 Bluetooth Hoparlör Sorunu ve Çözümü

Cep telefonunuzun ses çıkışının yeterli olmadığı durumlarda devreye genellikle Bluetooth hoparlörler girer. Ancak bu Bluetooth hoparlörler, yeterince kaliteli bağlantı olmadığı zaman kullanıcıları birtakım genel sorunlarla karşı karşıya bırakırlar. Gelin bu sorunlara ve çözümlerine yakından bakalım.

Kablosuz Bluetooth hoparlörler, giderek ucuzlayıp yaygınlaşıyor. Hal böyle olunca sorunla karşılaşanların sayısı da giderek artıyor. Bu durum aslında söz konusu ürünlerin sorunlu olduğu anlamına gelmiyor. Sadece yaygınlaşan bir teknoloji, sorunları daha geniş kitlelere aktarmış oluyor. Aslında Bluetooth hoparlörlerin yaşadıkları bu basit sorunlar, basit çözümlere sahip.

Bluetooth hoparlörler ile ilgili en yaygın sıkıntılar, genellikle bağlantı ve ses sorunları oluyor. Bu sorunları ve çözümlerini bilmek, sıkıntı yaşadığınızda oldukça işinize yarayabilir ve sıkıntının yaşanmasını önleyebilirsiniz. Hatta sorununuzun çözümünü de burada bulma ihtimaliniz yüksek. Gelin şimdi en yaygın Bluetooth hoparlör sorunları ve çözümlerine bakalım.

Bluetooth hoparlörlerde bulunan yaygın sorunlar:

Düşük hoparlör hassasiyeti:

Düşük hassasiyet, Bluetooth hoparlörlerde yaygın görülen bir kusur. Hoparlör hassasiyeti (verimliliği), hoparlörün çalışması için gereken azami güç miktarından etkileniyor. Bu, bir amplifikatörden 1 Watt elektrik alan bir hoparlörden üretilen ses çıkışının miktarının bir ölçümüdür. Sonuç rakamı desibel (dB) ile gösterilir. Yani özetle hoparlör ne kadar hassas ise sesi de o kadar yüksek olur.

Tabii bu demek olmuyor ki hoparlörün sesini yükseltmek için ek güç kaynağı kullanın. Düşük ses seviyesine sahip bir hoparlöre gereğinden fazla değerde güç vermek ürünün hızlı bir şekilde bozulmasına sebep olur. Zaten üst düzey kaliteli hoparlörlerde bu güç ve ses dengesi iyi bir şekilde ayarlanmış oluyor.

Bluetooth hoparlör hassasiyeti nasıl ölçülür?

Mikrofonu hoparlörün 1 metre önüne koyun,

Mikrofonu bir ses seviyesi ölçme aletine bağlayın,

Hoparlöre 1 Watt elektrik gönderin,

Hoparlörden çıkan sesin ses seviyesi ölçme aletindeki dB cinsinden karşılığı, hoparlörün hassasiyetini gösterir.

Not: Eğer hoparlörünüzü bilinen bir markadan satın aldıysanız hassasiyet değerine dB cinsinden ürün kutusu, kullanım kılavuzu gibi bilgi araçlarından ulaşabilirsiniz. Bunun dışında ürünün marka ve modelini Google'da "hassaslık" ya da "sensitivity" şeklinde aratarak ideal değeri bulup, ölçtüğünüz değer ile karşılaştırın. Eğer aynı değilse üründe sorun bulunmaktadır ve servise gönderilmesi gerekebilir.

Zayıf Bluetooth sinyali:

Bluetooth sinyali yeterli olmadığı için sürekli bağlantısı kopan bir hoparlör, tahmin edeceğini üzere kullanışsız olur. Bütün kullanıcıların genel şikayeti de Bluetooth hoparlörlerin bağlantı sinyalinin kopmasıdır. Tabii telefon ve hoparlör arasında duvar gibi objeler olduğu zaman, sinyalin kesilmesi doğaldır. Ancak bizim bahsettiğimiz arada bir obje olmadığı zaman da sinyal kopma durumu yaşanması.

Bunun çözümü için maalesef pek bir şey tavsiye edemiyoruz. Eğer düşük kalitede bir Bluetooth hoparlöre sahipseniz, hoparlörü bağladığınız cihaz ile arasında fazla mesafe olmamasına ve aralarında bir obje bulunmamasına dikkat edebilirsiniz. Onun dışında yaşanan sorunların büyük bir kısmı ürün kaynaklıdır ve büyük oranda çözümü mümkün değildir.,

En tutarlı çözüm: Hoparlörünüzü yenileyin.

Sesli arama bağlantısı:

Bluetooth hoparlör ile telefonunuza gelen aramaları yanıtladığınızda ses kesilmesi yaşamış olabilirsiniz. Bunun sebebi iki cihaz arasındaki bağlantısındaki sorun olabilir. Bazı durumlarda buna telefonun yazılımı sebep olur, sadece telefon yazılımı güncelleyerek sinyal ile ilgili yaşadığınız sorunu çözebilirsiniz. Eğer Bluetooth hoparlörünüze ait bir uygulama da bulunuyorsa onu da güncellemeyi unutmayın, hoparlörünüzü farklı cihazlarda da deneyerek sorunu teyit edin, gerekirse servise teslim edin.

En tutarlı çözüm: Yazılım ve uygulama güncelleme.

Hoparlör frekansı sıkıntıları:

Bluetooth hoparlörler arasındaki bir diğer genel sıkıntı ise frekans sorunları. Frekans, bir hoparlörün ses üretebilme yetisinin ölçümüne denir. İnsan kulağının duyabildiği sesler ise 20 Hz – 20.000 Hz arasıdır ve hoparlörlerin değerleri genellikle 120 Hz – 22.000 Hz arasında olur. Bir hoparlörün Hz değerinin çok yüksek veya çok az olması sesinde cızırdama, titreme veya statik sıkıntılarını ortaya çıkarabilir.

Frekans sorunu için Bluetooth hoparlörünüzün ilgili elektronik parçalarını işten anlayan birisinin görmesi gerekiyor. Bu nedenle söz konusu sorunun çözümü yetkili servise danışmak ya da cihazı bir teknisyene teslim etmekten geçiyor.

En tutarlı çözüm: Yetkili servis ya da teknisyen müdahalesi.

Tıkırtılı ses çıkması:

Bir hoparlörden çalışırken tıkırtılı ses gelmesi, genellikle cihazın içindeki eksik bir parçadan kaynaklanır. Üretim sırasında bir çalışan bir vidayı yanlış takmış veya seri üretimdeyken hatalı işleme yapılmış olabilir. Bütün bunların dışında bu sorun düşürme gibi kullanıcı hatalarından da kaynaklanıyor olabilir.

Bunun çözümü için önerebileceğimiz şey, eğer elektronik cihazlardan anlıyorsanız içini açıp bakmanız ancak ‘pek anlamam’ diyorsanız tavsiye etmeyiz zira cihazı daha da kötü hale getirmeniz olası. Yetkili servis ya da işini gerçekten iyi yapan bir teknisyen yaşadığınız sorunu çözebilir.

En tutarlı çözüm: Yetkili servis ya da teknisyen müdahalesi.

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