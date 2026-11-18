BMW’nin elektrikli M3’ü, her tekerleğe ayrı güç verebilen dört motorla geliştiriliyor. 838 beygir güç ve 1.200 Nm torkla BMW’nin bugüne kadarki en güçlü M3’ü olmaya aday.

BMW’nin Neue Klasse altyapısı üzerinde geliştirdiği ZA0 kodlu elektrikli M3’te dört motorun toplam gücü 625 kW, yani yaklaşık 838 beygir. Her tekerleğin kendi motoru var. Otomobil virajdan çıkarken yazılım, her tekerleğe ne kadar tork verileceğini ayrı ayrı ayarlayabiliyor.

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Otomobilde 100 kWh kapasiteli bir batarya var. Elektrikli otomobillerin menzilini standart koşullarda ölçen WLTP testine göre tek şarjla yaklaşık 650 kilometre menzil öngörülüyor. Doğrudan şasiye bağlanan batarya paketi, aracın taşıyıcı yapısının bir parçası. Bu bağlantı, gövdenin virajlarda daha az esnemesine yardımcı oluyor.

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Dört motor var ama ağırlık hâlâ arka aksta

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Önde iki, arkada iki elektrik motoru var. Arka akstaki motorlar, öndekilerin neredeyse iki katı tork üretiyor. BMW bu dağılımla dört tekerlekten çekiş sunarken M3’ün arkadan itiş hissini korumayı amaçlıyor.

Dört motorlu düzen, arıza durumunda da işe yarıyor. Motorlardan biri devre dışı kalırsa sistem o aksı kapatabiliyor. Otomobil böylece diğer akstaki iki motorla yoluna devam edebiliyor.

Batarya iki taraftan soğutuluyor

Arka arkaya hızlı turlar atıldığında batarya ısınıyor. BMW, ısının pistte gücü sınırlamasını önlemek için bataryadaki her hücre sırasını iki taraftan birden soğutuyor. Böylece soğutma, tek bir hızlı turdan çok, peş peşe atılan turlarda önem kazanıyor.

Şarj tarafında ise otomobil 420 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Uygun bir istasyonda ve elverişli koşullarda 10 dakikalık şarjla yaklaşık 350 kilometrelik menzil eklenebiliyor.

Pist modu süreyi baştan soruyor

Pist modu açıldığında otomobil, bataryayı yüksek performansa uygun sıcaklığa getiriyor. Sürücü menüden 2, 8 veya 15 dakikalık bir sürüş süresi seçebiliyor. Sistem, batarya ısınırken seçilen süre boyunca azami gücü koruyacak şekilde çalışıyor.

Merkezi bilgisayar, motorların ne kadar tork vereceğine yaklaşık 1 milisaniyede karar verebiliyor. Yavaşlarken de dört motor devrede. Bu kez tekerlekleri döndürmek yerine onların dönüşünden elektrik üretiyorlar. Geri kazanım gücü 540 kW’a kadar çıkabildiği için otomobil, frenlemenin büyük bölümünü hidrolik frenler yerine motorlarla yapabiliyor. Pistteki hesabı da şu şekilde okumak mümkün: Üç tur boyunca frenlemede geri kazanılan enerji, bir tur daha atmaya yetecek düzeye ulaşabiliyor.