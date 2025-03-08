Yenilenen BMW iX Türkiye'de: İşte Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz Fiyatı...

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BMW, birkaç ay önce tanıttığı elektrikli SUV modeli iX'i Türkiye'ye getirdi. İhtişamıyla göz kamaştıran otomobil, fiyatı ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Alman otomobil devi BMW'nin ultra lüks elektrikli SUV modeli iX, Türkiye pazarına giriş yaptı. Zaten çok sevilen otomobilin yenilenen versiyonu da ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Peki yeni BMW iX'in Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor? Gelin hep birlikte BMW'nin elektrikli SUV modeline yakından bakalım.

2025 BMW iX Türkiye fiyatı:

BMW iX Türkiye fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
400 kW, Elektrikli M Sport, Otomatik 6.447.700 TL
485 kW, Elektrikli M, Otomatik 7.197.800 TL

Peki yenilenen BMW iX neler sunuyor?
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