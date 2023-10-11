BMW, X2'nin elektrikli versiyonu olarak lanse ettiği iX2'yi tanıttı. Aşırı şık ve sportif bir tasarıma sahip olan otomobil, teknik özellikleri ile de BMW hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

Alman otomobil devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte X2 serisinin elektrikli versiyonu olarak lanse edilen "iX2"yi tanıttı. Etkileyici bir tasarıma ve hiç de fena sayılmayan teknik özelliklere sahip olan SUV, BMW hayranlarını etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte BMW iX2'ye yakından bakalım.

4.554 mm uzunluk, 1.845 mm genişlik ve 1.560 mm yükseklik değerine sahip olan BMW iX2, markanın artık geleneksel hâle gelen tasarım dilini sonuna kadar hissettiriyor. Ön kısımda gördüğümüz iri böbrek ızgara, tahmin edebileceğiniz üzere kapalı bir tasarıma sahip. LED'lerle desteklenen far tasarımı ise her BMW hayranının rüyasına girecek türden. Araçta tercih edilen nispeten sert hatlar, BMW iX2'ye sportif bir görünüm kazandırmış durumda.

Karşınızda BMW iX2

BMW iX2'nin sert hatları, aracın arka kısmında da kendini gösteriyor. Öyle ki aracın arkasında bulunan ince tasarımlı aydınlatmalar, iX2'ye defalarca bakmanızı sağlayacak türden. Bagaj kapağının üzerine yerleştirilen spoyler, sportifliği maksimum seviyeye çıkarıyor.

BMW'nin yeni elektriklisi, iç kısımda da tüketiciyi etkilemeyi başaracak türden. Bu bağlamda; aracın içine baktığımızda karşımıza çıkan ilk tasarım detayı, tek bir panele yerleştirilmiş olan gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı. BMW'nin en güncel işletim sistemine sahip olan ekranlar, 10.25 inç ve 10.7 inç boyutları ile gayet yeterli boyutlardalar. Çift bölgeli klima kontrolü, bulut tabanlı navigasyon, yüksek kalite ses sistemi gibi özellikler de iX2'de mevcut. Bir dipnot; bu aracın bagaj hacmi, koltuk pozisyonlarına göre 1.400 litreye kadar yükseliyor.

Biraz da kaput altına bakalım. BMW iX2, "xDrive30" olarak anılacak tek bir motor seçeneğine sahip olacak. Bu motor seçeneğinde çift elektrik motoru ve dört tekerden çekiş gücü göreceğiz. 313 hp güç üreten motor, 494 Nm tork değeri ile de performanstan ödün vermeyecek. 0-100 km/s hızlanma süresi 5,6 saniye olarak açıklanan SUV, 449 kilometreye kadar menzil değerine sahip olacak. Bunu beğenmeyenler için, 2024 yazında yeni bir motor seçeneğinin daha sunulacağını belirtelim.

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya'da gerçekleştirilecek iX2 üretimi, çok yakında başlayacak. Bu otomobilin tüketicilere ulaşması ise Mart 2024 itibarıyla gerçekleşecek. Aracın fiyatı da lansman tarihine yakın bir dönemde açıklanacak.