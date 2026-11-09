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BMW Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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BMW, Kasım 2026 döneminde sedan, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte BMW'nin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman seçenekleri ve kampanya detayları...

BMW Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

BMW, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almak isteyenlere seçili modellerinde özel fiyat, takas desteği ve finansman avantajları sunuyor. Markanın kampanyaları arasında takas destekleri ve tüzel müşterilere özel finansman seçenekleri bulunuyor.

Peki BMW Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi BMW modellerinde kampanya var? İşte BMW Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

BMW Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
BMW 5 Serisi Gran Turismo

BMW Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

BMW 5 Serisi Gran Turismo

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
BMW 1 Serisi 4.079.500 TL -
BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.329.700 TL -
BMW 2 Serisi Active Tourer 4.514.200 TL -
BMW iX1 4.304.800 TL -
BMW X1 5.638.800 TL -
BMW iX2 4.211.600 TL -
BMW X2 5.682.100 TL -
BMW 3 Serisi Sedan 5.886.300 TL -
BMW i4 5.688.000 TL -
BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.862.000 TL -
BMW 4 Serisi Coupé 7.274.400 TL -
Yeni BMW iX3 6.819.500 TL -
BMW X3 7.388.800 TL -
BMW i5 7.921.300 TL -
BMW 4 Serisi Cabrio 10.434.900 TL -
BMW 5 Serisi Sedan 8.564.200 TL -
BMW iX 10.893.300 TL -
BMW i7 14.359.200 TL -
BMW 7 Serisi 21.045.900 TL -
BMW X5 19.255.800 TL -
BMW X6 19.298.400 TL -
BMW X7 24.979.100 TL -

BMW 520i Kampanyası: 2 Milyon TL'yi Aşan Fiyat Avantajı

BMW'nin ekim ayı tekliflerinde öne çıkan modellerden biri 520i Sedan M Sport. 2026 model yılına ait bu versiyon, ekim sonuna kadar özel stoklarla sınırlı olarak 9.385.500 TL yerine 7.190.000 TL'den başlayan indirimli fiyatla sunuluyor.

Bu indirim yalnızca nakit alımlarda geçerli ve takas desteği ya da finansman kuruluşunun sunduğu kampanyalarla birleştirilemiyor. Araç fiyatı da donanıma göre değişebiliyor.

BMW 520i Kampanyası: 2,37 Milyon TL'yi Aşan Fiyat Avantajı

BMW'nin kasım ayındaki en dikkat çekici nakit alım kampanyalarından biri 520i Sedan M Sport modelinde. 2026 model yılına ait BMW 520i Sedan M Sport, 9.385.500 TL yerine 7.012.000 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Böylece açıklanan fiyatlar arasındaki fark 2.373.500 TL'ye ulaşıyor.

BMW 520i için ayrıca takas desteği seçeneği de bulunuyor. 2026 model yılına ait sıfır 520i Sedan satın almak isteyenler, kampanya koşullarını sağlamaları halinde 2.100.000 TL takas desteğinden yararlanabiliyor.

BMW X3 Kampanyası: 1,41 Milyon TL'yi Aşan İndirim

BMW'nin SUV modellerinden X3 20 X-Line da kasım ayında indirimli fiyatlarla satışa sunulan araçlar arasında. 2026 model yılına ait BMW X3 20 X-Line'ın kampanya öncesindeki azami anahtar teslim satış fiyatı 7.388.800 TL olarak açıklanırken kasım ayına özel başlangıç fiyatı 5.972.000 TL seviyesine iniyor.

Böylece modelde 1.416.800 TL'lik fiyat avantajı bulunuyor. X3 satın almayı düşünenler için nakit alım indiriminin yanında 1.200.000 TL takas desteği seçeneği de sunuluyor.

BMW 320i Kampanyası: 1,55 Milyon TL İndirim

BMW 3 Serisi Sedan satın almak isteyenler için de kasım ayına özel fiyat avantajı bulunuyor. 2026 model yılı BMW 320i Sedan M Sport, 6.378.000 TL yerine 4.824.000 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu iki fiyat arasındaki fark 1.554.000 TL. Kampanya yalnızca nakit alımlarda geçerli. Takas desteği veya finansman kuruluşlarının sunduğu kredi kampanyalarıyla birleştirilemiyor.

BMW Finansman Kampanyası: 6 Ay Vadede %0 Faiz

BMW, kasım ayında nakit indirimlerine alternatif olarak tüzel müşterilere özel finansman seçenekleri de sunuyor. Kampanya kapsamındaki modellerde kredi tutarları değişmekle birlikte 6 ay vadede %0, 12 ay vadede %1,49 ve 24 ay vadede %2,29 aylık faiz oranları uygulanıyor.

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