BMW'nin ikonik roadster modeli Z4'ün üretimi Avusturya'daki Magna fabrikasında resmî olarak durduruldu ve bir devir kapandı.

BMW Z4, Avusturya'nın Graz kentindeki Magna tesislerinde son kez üretim hattından inerek veda etti.

2002 yılında Z3'ün halefi olarak başlayan ve üç nesil boyunca devam eden seride artık yeni araç üretilmeyecek. Z4'ün gidişiyle birlikte, BMW'nin ürün gamında yumuşak tavanlı (retractable soft top) tek bir üstü açık model kaldı, o da 4 Serisi.

Z serisinin geçmişi

BMW’nin "Z" serisi yıllar içinde oldukça ilgi çekici bir evrim geçirdi. Her şey 1991 yılında, gövdenin içine doğru aşağı kayan çılgın kapılarıyla hafızalara kazınan orijinal Z1 ile başladı.

Bu dramatik özellik, 1995'te gelen, daha büyük ve daha güçlü Z3 modeliyle yerini geleneksel kapılara bıraktı. Z3, zamanla 325 beygirlik "M" versiyonuna ve bugün bile kült bir favori olan "shooting brake" tarzı aykırı bir coupe varyantına kavuştu.

1999 yılında ise serinin belki de en güzel ve en özel üyesi olan Z8 sahneye çıktı. Pierce Brosnan'ın canlandırdığı James Bond'un "Dünya Yetmez" (The World Is Not Enough) filminde kullandığı Z8, kaputunun altında efsanevi E39 M5'ten alınan 400 beygirlik 4.0 litrelik bir V8 taşıyordu. Z3 ise bir önceki Bond filmi "GoldenEye"da boy göstermişti. 2003 yılında E85/E86 kasa kodlu ilk nesil Z4’ün gelişiyle seri modern çağa adım attı, onu 2009'da E89 ve 2018'de güncel G29 nesli izledi.

Peki, Z4'ün bir halefi olacak mı? Münih kanadından bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmiş değil. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında BMW'nin Z ailesini bir süreliğine nadasa bırakabileceği konuşuluyor.