Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BMW Z4 İçin Yolun Sonu: Serinin Son Üretilen Aracı da Banttan İndi!

BMW'nin ikonik roadster modeli Z4'ün üretimi Avusturya'daki Magna fabrikasında resmî olarak durduruldu ve bir devir kapandı.

BMW Z4 İçin Yolun Sonu: Serinin Son Üretilen Aracı da Banttan İndi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BMW Z4, Avusturya'nın Graz kentindeki Magna tesislerinde son kez üretim hattından inerek veda etti.

2002 yılında Z3'ün halefi olarak başlayan ve üç nesil boyunca devam eden seride artık yeni araç üretilmeyecek. Z4'ün gidişiyle birlikte, BMW'nin ürün gamında yumuşak tavanlı (retractable soft top) tek bir üstü açık model kaldı, o da 4 Serisi.

İçerikten Görseller

BMW Z4 İçin Yolun Sonu: Serinin Son Üretilen Aracı da Banttan İndi!
2
2

Z serisinin geçmişi

2

BMW’nin "Z" serisi yıllar içinde oldukça ilgi çekici bir evrim geçirdi. Her şey 1991 yılında, gövdenin içine doğru aşağı kayan çılgın kapılarıyla hafızalara kazınan orijinal Z1 ile başladı.

Bu dramatik özellik, 1995'te gelen, daha büyük ve daha güçlü Z3 modeliyle yerini geleneksel kapılara bıraktı. Z3, zamanla 325 beygirlik "M" versiyonuna ve bugün bile kült bir favori olan "shooting brake" tarzı aykırı bir coupe varyantına kavuştu.

2

1999 yılında ise serinin belki de en güzel ve en özel üyesi olan Z8 sahneye çıktı. Pierce Brosnan'ın canlandırdığı James Bond'un "Dünya Yetmez" (The World Is Not Enough) filminde kullandığı Z8, kaputunun altında efsanevi E39 M5'ten alınan 400 beygirlik 4.0 litrelik bir V8 taşıyordu. Z3 ise bir önceki Bond filmi "GoldenEye"da boy göstermişti. 2003 yılında E85/E86 kasa kodlu ilk nesil Z4’ün gelişiyle seri modern çağa adım attı, onu 2009'da E89 ve 2018'de güncel G29 nesli izledi.

Peki, Z4'ün bir halefi olacak mı? Münih kanadından bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmiş değil. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında BMW'nin Z ailesini bir süreliğine nadasa bırakabileceği konuşuluyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Dacia Mayıs 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: İşte Türkiye'deki En Ucuz Otomobil Sandero'nun Fiyatı

Araba BMW

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com