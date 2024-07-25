Bob Ross, yumuşak sesi ve huzur veren tablolarıyla milyonları ekrana kilitlemiş bir sanatçıydı. Peki, bu mutlu küçük ağaçların arkasında nasıl bir gerçek yatıyor?

Bob Ross’un o huzur veren sesi ve “mutlu küçük ağaçlar” demesi, çocukluğumuzun ekran başında geçtiği günleri hatırlatıyor mu size de?

Eğer öyleyse yalnız değilsiniz çünkü pek çok kişi Bob Ross’un resim yapma seanslarıyla büyüdü. Ancak bu seansların arkasında yatan acı gerçekler var…

1983’ten 1994’e kadar 31 sezon boyunca yayınlanan bu program, Ross’un izleyicilere yağlı boya tablo yapmayı öğrettiği bir platform oldu.

Her bölümde, sakin ve düşük tonlu sesiyle “mutlu küçük ağaçlar” veya “mutlu küçük bulutlar” yaratmamızı teşvik etti. Bob Ross, sadece Amerika’da değil tüm dünyada gönüllerde taht kurmuş bir isim hâline geldi.

Peki ya kendisi gerçekten mutlu muydu?

Bob Ross, programında hep mutlu ve huzurlu görünse de gerçek hayatı bu kadar parlak değildi. Netflix’in belgeseli “Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed” bu mutlu yüzün ardındaki acı gerçekleri gözler önüne seriyor.

Belgesel, Ross’un iş ortaklarıyla olan çatışmaları ve kendi oğlu Steve ile yaşadığı zorluklara odaklanıyor. Steve’in iddialarına göre babasının ekranda yansıttığı neşeli ruh hâli, gerçek yaşamında yerini mutsuzluğa bırakıyordu.

Bob Ross, sanatını öğrenmek için Bill Alexander ile çalışmış, onun hızlı resim yapma tekniğini öğrenmişti. Ancak Ross, bu tekniği kendi yumuşak ve teşvik edici tarzıyla birleştirerek izleyicilere daha çekici hâle getirdi.

Ross, 1981’de askeri kariyerinden emekli olduktan sonra Florida’da Bill Alexander ile tanıştı ve onunla çalışmaya başladı.

Burada sanatını öğretmeye ve gösteriler yapmaya başladı. Bu süreçte, Annette ve Walt Kowalski ile tanıştı. Kowalski çifti, Bob Ross’un iş ortakları oldu ve birlikte sanatçının yeteneğini dünyanın en etkili sanat programlarından birine dönüştürdüler.

Ancak her güzel hikâyenin bir karanlık yanı vardır. Ross’un ikinci eşi Jane Zanardelli’nin kanserden ani ölümü ve Bob’un kendisinin de kansere yakalanmasıyla, Ross’un hayatı zorlu bir döneme girdi.

Steve’in belgeseldeki iddialarına göre, Ross’un sağlığı kötüleştikçe Kowalskiler, onun adını ve imajını kontrol altına almak için baskı yaptı.

Bob Ross Inc., şimdi Kowalskilerin kızı Joan tarafından yönetiliyor ve Bob’un mirası internet çağında da yaşatılmaya devam ediyor.

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