Böcek Türlerinin Büyük Bir Hızla Yok Olması, İnsanlık İçin Ne Kadar Tehlikeli?

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Dünya'da çok fazla türde böcek var. Tam olarak bir sayı vermek çok zor çünkü henüz bilinen türlerin bile %80'i tam olarak açıklanamıyor. Bu türlerin ortadan kaybolması insanlık için nasıl bir tehlike oluşturuyor?

Dünya’da bilindiği kadarıyla 5,5 milyon böcek türü var. Bu sayıyı iskeletli yapıda ve eklem bacaklı hayvanların sayısına eklediğimizde, toplamda 7 milyon tür ediyor bu da bir hayli fazla. Her ne kadar hayvanlar âleminde böcekler büyük bir yer alsa da, yakın zamanda alınan bir habere göre bir böcek kıyameti var. Araştırmalar, dünya çapındaki böcek türlerinin endişe verici bir şekilde azaldığını belirtiyor. Bu durum ilerlerse, önümüzdeki on yılda dünyadaki böcek türlerinin %40’ının tükenmesi söz konusu.

İnsanlığı etkileyen tarafına gelecek olursak, böcekler ekosistemimizin çok büyük bir parçasını oluşturduğundan kaybolmaları sonucunda; doğal ortamların bozulması, iklim değişikliği, vahşi yaşamın ve tarımın çok korkunç sonuçlarla karşılaşması gibi durumlar meydana gelebilir. Bu da önümüzdeki yüz yıl içinde dünyanın sonunun gelmesi demektir.
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Eğer insanoğlunun Dünya’da geçireceği zamanı uzatmak istiyorsak, yapmamız gereken bazı önemli şeyler var. Ekosistemimizde büyük yer kaplayan böcekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıyız, evimizde veya herhangi bir yerde bir böcek gördüğümüzde onu öldürmeden dışarı atmanın bir yolunu bulmalıyız, zira ufacık bir sineğin bile besin zincirinde çok önemli bir yeri var. Çoğumuzun bildiği gibi eğer arılar olmasaydı insan ömrü yalnızca dört yıl gibi kısa bir süre olurdu.
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Bize kalırsa, insanoğlunun yaşadığı çevreyi sağlıklı tutabilmesi konusunda artık daha fazla bilinç sahibi olması gerek, yoksa kötü sonuçlar bizi bekliyor gibi gözüküyor.

Kaynak : https://www.sciencealert.com/what-will-happen-if-we-kill-most-of-the-insects
Etiketler: böcek, soyu tükenen canlı, eklem bacaklı
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