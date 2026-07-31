Booking.com Geri Dönebilir! İşte Hazırlanan Yeni Düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni bir düzenleme, yıllardır Türkiye içi faaliyet gösteremeyen Booking.com'un geri dönmesini sağlayabilir.

Turizm sektörünün en önemli rezervasyon platformlarından biri olan Booking.com, ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteremiyordu. Haksız rekabet iddiaları, Türkiye'de yasal temsilci bulundurmama ve vergi ödememe gibi çeşitli gerekçelerle 2019’dan bu yana yasaktı. Şu anda girdiğinizde yalnızca yurt dışı oteller listeleniyor, yerli tesislere erişilemiyor.

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Şimdi gelen bilgiler ise Booking.com ve benzeri platformlar ile ilgili yakında sevindirici bir gelişme yaşanabileceğini ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından platformun Türkiye'de yeniden yasal bir şekilde faaliyet gösterebilmesini sağlayabilecek bir düzenleme hazırlanıyor.

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Yerli konaklama tesislerine rezervasyon yapabilmeyi sağlayabilir

Hazırlanan yeni düzenlemenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şekillendirilen ve AKP tarafından son şekli verilen yeni yasa teklifi, yerli konaklama tesislerine rezervasyon yapabilmesinin önünü açabilir. Maalesef 9 maddeli olacağı söylenen düzenlemenin detayları henüz elimizde yok.

Yerli ve yabancı turistlerin seyahat planlamalarında sıklıkla tercih ettiği platformun yeniden açılması, turizm pazarındaki dijital rekabet dengelerini de doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Hazırlanan kanun teklifinin Meclis tatile girmeden önce Meclis Başkanlığı’na sunulması ve yasalaştırılması hedefleniyor.