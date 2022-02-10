'Herkes yiyebilsin diye' boş baklava satışlarının yapılmaya başlandığını gösteren bir fotoğraf, sosyal medyada gündeme oturdu. Oldukça ucuz fiyata satılan içi boş şerbetli yufka, büyük tepki topladı.

Ülkemiz son birkaç aydır ekonomik çalkantılarla dolu kötü bir zamandan geçiyor. Kurdaki yükseliş sonrası artan maliyetler ve ülkeyi etkisi altına alan yüksek enflasyon zinciri sebebiyle elektrik ve doğalgazdan ekmeğe, benzinden mazota kadar hayatın her alanında etkisini derinden hissettiren zamlar derken, büyük bir geçim zorluğu kendini göstermiş durumda.

Ülkenin dört bir yanındaki bu ekonomik ve sosyal kaygı iklimi, küçük esnafın da boynunu bükmüş durumda. Öyle ki yaşanan son elektrik faturası zamları sonrası esnaf gelen elektrik faturalarını vitrinine taşırken, pek çok esnaf da dükkan kapatıyor. Kimi işletmeler ise ekonomik iklimi gözler önüne seren 'yeni adımlar' atıyor. Bu adımlardan biri de özellikle bugün sosyal medyanın gündemine giren 'boş baklava' oldu.

Kilosu 19,90 TL'den içi boş 'baklava'

Söz konusu fotoğraf muhtemelen bir pastaneye ya da fırına ait bir tezgahtan geldi. 'Yeni ürün' olarak lanse edilen ve 19,90 TL'den satışa çıkan boş baklava, uygun fiyata neredeyse hiçbir şey bulamadığımız bir dönemde tatlı almak isteyenler için bir 'alternatif' olarak sunulmuş. Ancak manzaranın acı yanı, baklava gibi her evin sofrasında olan bir tatlının artık aşırı yüksek fiyatlar sebebiyle 'alınamaz' hale gelmiş olması.

Haliyle bu görüntü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük tepki toplayan görüntü, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun bir yansıması olarak değerlendirildi ve Twitter'da kullanıcılar görüntüye tepki gösterdi. Boş baklavaya gelen bazı tepkileri sizin için derledik.

Boş baklavaya sosyal medyadan gelen tepkiler: