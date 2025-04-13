X üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan BPT, Boşuna Tıklama, Etkili Haber ve Zam Haber’e erişim engeli getirildi.

Özellikle X üzerinde çok fazla takipçisi bulunan Türkiye’nin önde gelen haber odaklı sayfalarından BPT, Boşuna Tıklama, Etkili Haber ve Zam Haber’e erişim engeli getirildiği açıklandı.

BPT, X hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği mahkeme kararıyla bunu duyurdu. Sayfaların hepsine şu anda erişim sağlanabiliyor. BPT tarafından yapılan açıklamada X yönetimi henüz kararı uygulamasa da mahkeme kararının taraflarına iletildiği ifade edildi. Belgede, kararın 29 Mart tarihinde alındığı görüldü. Hesapların hepsinin askıya alıp alınmayacağı şimdilik belirsiz.

BPT tarafından yapılan açıklama

"Bugün hesabımız hakkında erişim engeli kararı alındığını üzülerek öğrendik.

X yönetimi bu kararı henüz uygulamasa da mahkeme kararı tarafımıza iletildi.

Yıllardır her görüşe eşit mesafede durmaya özen gösteren bir ekip olarak, bu ilkeye bağlılığımızı bizleri yakından takip eden herkes bilir.

Tarafsız duruşumuz sayesinde milyonların güvenini kazandık; Dünya 'nın en etkili sosyal medya hesapları arasında yer almamızın temelinde de bu güven yatmaktadır.

Ancak ne yazık ki geldiğimiz noktada, tarafsız ve yorumsuz haber paylaşımının dahi suç sayılabildiğini görüyoruz.

Gerçekten tek suçumuz tarafsızlık mı?

Ne bir suç işledik, ne yasa dışı bir faaliyette bulunduk. Milli güvenliği ilgilendiren her durumda devletimizin daima yanında durduk.

Buna rağmen; 10 senelik emeğimizin böylesine kolay, gerekçesiz ve hukuki dayanaklardan yoksun bir şekilde yok sayılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Üstelik bu karar alınırken; hangi içerikler nedeniyle böyle bir işlem yapıldığı dahi belirtilmemiştir. Oysa 5651 sayılı yasa gereği erişim engellemelerinde "önce içerik kaldırma ve uyarı" prosedürü işletilmesi esastır.

TV kanallarına ve diğer medya kuruluşlarına tanınan bu hakların, bizlere tanınmaması ise ayrı bir adaletsizliktir.

Biz, İstanbul merkezli faaliyet gösteren, 10'un üzerinde çalışanı bulunan kurumsal bir medya şirketiyiz. Devlet kurumlarında tüm kimlik bilgilerimiz mevcut, olası herhangi bir durumda ifade vermeye hazırız.

Ancak hangi haberler nedeniyle bu kararın verildiğini dahi bilmeden, bu şekilde bir karar alınması; 10 yıllık emeğimizin ve mücadelemizin yok sayılmasıdır.

Bugün bu projeyi 25 yaşında iki genç olarak, 10 yıl önce başlayan bir hayalle yönetiyoruz. Türkiye 'nin en büyük dijital haber hesaplarından birini bu noktaya getirmek kolay olmadı.

Ancak görüyoruz ki, tüm bu emekler bir kalemde silinmek isteniyor.

Bu haksız karara karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Tarafsız habercilikten, özgür bilgiden ve adaletten yana olan herkesi yanımızda durmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz."

Paylaşılan mahkeme kâğıdı