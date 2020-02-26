Brave İnternet Tarayıcısına, Wayback Machine Özelliği Geldi

410 milyardan fazla arşivlenmiş internet sayfasına erişebileceğiniz bir dijital kütüphane olan Internet Archive, hız ve gizlilik odaklı internet tarayıcısı Brave’in, artık bir web sayfasının ne zaman kaldırıldığını otomatik olarak algılayabildiğini ve Wayback Machine'de bir yedekleme araması önerdiğini açıkladı.

Mozilla'nın eski CEO’su ve aynı zamanda Javascript'in yaratıcısı Brendan Eich'ın geliştirdiği internet tarayıcısı Brave, masaüstü tarayıcısına Wayback Machine üzerinden otomatik bir 404 algılama sistemi entegre etti. Söz konusu özellik, kullanıcılara, internet sayfalarının arşivlenmiş sürümlerine tek tıklamayla erişim imkanı sunuyor.

En popüler hata kodu olan 404’e ek olarak, 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 ve 526 olmak üzere toplam 15 HTTP hata kodunu otomatik olarak algılayacak olan Brave, bir web sayfasının ne zaman kaldırıldığını kolaylıkla bulmanızı sağlayacak.

Brave üzerinde kaldırılmış olan bir sayfayı ziyaret ettiğiniz takdirde, üst tarafta, “Maalesef, bu sayfa kayıp. Wayback Machine'de kaydedilmiş bir sürümün mevcut olup olmadığını kontrol etmek istiyor musunuz?” mesajı ile karşılaşacaksınız. Size sunulan bağlantıya tıkladığınızda, sayfanın arşivlenmiş bir sürümüne yönlendirileceksiniz.

Burada, sayfadan zaman içinde alınan farklı anlık görüntüler arasında gezinebilecek, kasıtlı olarak kaldırılmış veya kazara kaybolmuş olan tüm bilgileri bulma şansına sahip olacaksınız. Internet Archive, Wayback Machine'in 23 yıllık geçmişi boyunca 900 milyardan fazla URL ve 400 milyardan fazla web sayfasını arşivlediğini belirtiyor.

Yeni özellik, Brave’in yeni masaüstü versiyonunda kullanıcılara sunuldu. Brave'i indirmek ve denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada Chrome, Safari ve Firefox gibi diğer tarayıcılarda da Internet Archive’in eklentisini kullanabilir ve 410 milyardan fazla arşivlenmiş internet sayfasına ulaşabilirsiniz.