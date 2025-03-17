Özellikle Ford Explorer SUV’lere takılan Firestone lastikler, 1990'ların sonunda çeşitli sorunlara yol açıyordu ve sonucunda onlarca insanın canına mal olmuştu.

Otomotiv sektöründe skandallar, saymakla bitmiyor. Ford ve Bridgestone/Firestone lastik skandalı da bunlardan biri.

1990’ların sonlarına doğru yaşanan skandalda; kusurlu lastikler yüzünden 271 kişi hayatını kaybetmişti. Hazırsanız 1990’ların sonuna doğru bir yolculuğa çıkalım ve neler olup bittiğini görelim.

ABD’de yaşanan skandalda, lastikler yüzünden araçlar devriliyordu.

Özellikle Ford Explorer SUV’lerine takılan Firestone lastikler; ATX, ATX II ve Wilderness AT modelleri etrafında dönüyordu. Lastik dişlerinin ayrılması ve çoğunlukla yüksek hızlarda ortaya çıkan bu problemlerin otomobilleri devirdiğine dair raporlar başladı.

2000 senesinde, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, soruşturma başlattı ve lastiklerdeki problemin tasarım hatasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Bir de üstünde sıcak havalarda lastiklerin az şişirilmesi ve ısı eklenince işler daha da ciddileşiyordu. Ölüm sayısı yükselmişti.

Ford ve Bridgestone, hatanın farkındaydı fakat bir şey yapmamıştı.

2000 senesinin ağustos ayında Bridgestone, 6.5 milyon lastiği geri çağırdı. Ford ise arızalı lastiklere sahip 13 milyon Explorer SUV'sini geri çağırdı. Tabii ki her iki şirket de felaketle burun buruna gelmişti.

Çareyi ise birbirlerini suçlamakta bulmuşlardı. Ortak olmalarına rağmen birbirlerini suçluyorlardı. Ford, lastiklerin kusurlu olduğunu söylerken Bridgestone, Ford’un tasarımının problemli olduğunu iddia ediyordu.

İki şirket de milyonlarca dolar tazminat ödedi.

Davaların sonucunda ölüm ve yaralanmaların mağduru olan ailelerine toplamda milyonlarca dolar tazminat ödendi. Elbette itibar kaybı da yaşandı. Kriz sırasında Firestone'un CEO'su Masatoshi Ono'ydu ve Aralık 2001'de görevinden istifa etti.

Aynı yıl, “Ulaştırma Geri Çağırma Geliştirme, Hesap Verebilirlik ve Belgelendirme Yasası” adlı bir yasa çıktı. Yasa ile otomobil ve lastik üreticileri için raporlamalar sıkılaştı.

Yine de kaybedilen canların bir telafisi olmadı. Trajedi, kurumsal bir ihmalin insani maliyetini göstermiş oldu…

Skandallar burada bitmiyor: