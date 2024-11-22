100 Bin Dolara Ramak Kaldı: Bitcoin, 99 Bin Doları da Aştı!

Son günlerde her gün yeni bir rekor kıran Bitcoin (BTC), geleneği bugün de sürdürdü. BTC, geçtiğimiz gece 99 bin doların üzerine çıkarak 100 bin dolara biraz daha yaklaştı.

Son günlerde haberlerimizin önemli bir bölümünde yer verdiğimiz Bitcoin (BTC), bugün de bir rekor tazelemesi yaptı. BTC fiyatı, geçtiğimiz gece de 99 bin doları aşarak rekor tazeledi. BTC'nin yeni ATH seviyesi, 99.314 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 98.921 dolar seviyelerinden işlem gören BTC, artık 100 bin dolar psikolojik hedefine oldukça yakın bir seviyede. 100 bin dolar bandına ulaştığımızda ise neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Bu kez Ethereum'da da (ETH) hareket var

Piyasalardaki genel duruma baktığımızda yine yemyeşil bir piyasanın varlığını görüyoruz. Özellikle de Ethereum (ETH), üzerindeki ölü toprağını atmış durumda. 3.400 dolar seviyelerinde işlem görmeye başlayan ETH'nin son 24 saatteki değişimi yüzde 8'in üzerinde.

Diğer altcoin'lerde de durum fena değil. Özellikle de Solana (SOL) ile Ripple (XRP), son 24 saatin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. SOL, yüzde 8'in üzerinde değerlenerek 261 dolara, Ripple (XRP) ise yüzde 26 civarında yükselerek 1,4 dolara ulaştı.