Mayıs 2021, kripto para yatırımcıları için adeta bir kâbus gibiydi. Bitcoin, kısa bir süre önce zirveyi görmüş fakat bunu keskin bir düşüş izleyerek tüm piyasada bir çöküşe neden olmuştu. Peki bu duruma ne sebep oldu? Bu içerikte anlatıyoruz.

2020 ve 2021 yılları kripto para piyasalarının ciddi bir yükselişe geçtiği ve dünya çapında yatırımcıların dikkatini çekmeye başladığı bir dönemdi.

Mayıs 2021’de ise kâbus gibi bir senaryo gerçekleşti ve zirveyi görerek yaklaşık 60.000 dolar zirvesine çıkan Bitcoin bir anda 30.000 dolar seviyelerine kadar düştü.

Bu birçok yatırımcı için büyük bir zarar anlamına geliyordu!

Bitcoin ve Ethereum rekor seviyelerden neredeyse yarı fiyatlarına düşmüştü.

Bu durumu ön görerek ona göre pozisyon alan yatırımcılar da olmuştur tabii ama genele bakıldığında bu sert düşüş dünya çapında büyük bir zarar yarattı ve yatırımcıların varlıklarının değer kaybetmesine sebep oldu.

Sebeplerden ilki olarak Çin’in katı politikaları gösteriliyor.

Çin hükümetinin finansal kuruluşların kripto işlemleri yapmasını yasaklaması ve madencilik faaliyetlerine baskı yapacağını açıklaması, piyasada bir şok etkisi yaratarak bu çöküşü tetikledi.

Bitcoin madenciliğinin büyük kısmının Çin’de gerçekleştiğini de düşünürsek bu kararın zincirleme bir etki yaratması kaçınılmaz oldu.

Ek olarak, kripto para piyasasının en büyük destekçisi Elon Musk’ın bir anda tezat bir tutum sergilemesi de bu çöküşe zemin hazırladı.

Elon Musk’ın Tesla’nın Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından çevresel kaygılar gündeme taşınmıştı.

Musk’ın kripto dünyasındaki etkisinin fiyatları adeta bir paylaşımla sarsacak kadar güçlü olduğu da düşünüldüğünde, bu açıklamaları büyük bir satış dalgasını tetikledi.

Ek olarak, düşüş sırasında borsalara aktarılan Bitcoin miktarının büyük kısmının bireysel yatırımcılardan gelmesi de paniği yaşayan yatırımcıların genellikle küçük yatırımcılar olduğunu göstermişti.

Kurumsal yatırımcılarınsa bu dönemde alımları azalttığı ancak genel olarak büyük bir panik satışı yapmadığı söyleniyor.

Bu durumsa fiyatlardaki çöküşün esas kaynağının, yatırımlarını temelli kaybetmekten korkan küçük yatırımcılar olduğunu gösteriyor.

Son olarak, kripto varlıklara yönelik yapılacak düzenlemelerin sinyallerinin de bu çöküşü tetiklediği belirtiliyor.

Amerika ve Çin başta olmak üzere, birçok ülkenin kripto paralara yönelik düzenleme yapacağına yönelik açıklamalar yapmasının, yatırımcıların endişelerini arttırdığı ifade ediliyor.

Özetle, mayıs 202’de yaşanan kripto çöküşü, piyasanın olgunlaşma sürecindeki zorlukları bir kez daha gözler önüne seren ders niteliğinde bir dönemi yansıtıyor.

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