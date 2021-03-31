2020'nin Son Çeyreğine İlişkin IMEI Kayıt Sayıları Açıklandı

BTK, 2020'nin son çeyreğine ilişkin Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, 2020'nin son çeyreğinde 2.3 milyondan fazla mobil cihaz için IMEI kaydı yaptırıldığı ifade edildi. Bu cihazlar arasında en popüler olan marka ise Samsung oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"nun 2020 yılının son çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. BTK'nın açıkladığı verilere göre, 2020'nin son çeyreğinde 2,3 milyondan fazla mobil cihaz için IMEI kaydı yapıldı. IMEI kaydı yapılan mobil cihazların yüzde 70 kadarını ise tek başına akıllı telefonlar oluşturdu.

BTK'nın açıkladığı veriler, 2020'nin son çeyreğinde en çok da Samsung markalı cihazlar için IMEI kaydı yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda belirlenen periyot için tam olarak 711 bin adet Samsung cihazın kaydı yapıldı. Toplam kayıtların yüzde 31'ini tek başına elinde tutan Samsung'u takip eden firma ise ABD merkezli teknoloji devi Apple oldu. Tüketiciler, 342 bin adet Apple cihaz için IMEI kaydı yaptırdılar. Öte yandan, en çok IMEI kaydı yaptırılan üçüncü marka ise Redmi'ydi. Redmi markalı cihazlar için yapılan IMEI kayıtları 319 bin adet olarak kayıtlara geçti.

İşte 2020'nin son çeyreğinde en çok IMEI kaydı yapılan markalar

Redmi'nin 319 milyon adet IMEI kaydına rağmen, Xiaomi cephesinde durum pek de beklenildiği gibi değilmiş gibi görünüyor. Zira BTK'nın verilerine göre Xiaomi markalı yalnızca 25 bin civarında ürünün, 2020'nin son çeyreğinde IMEI kaydı yaptırıldı. Öte yandan Xiaomi'nin başka bir alt markası olan POCO'nun ise 42,4 bin adet ürünü için IMEI kaydı yapıldı. Tüm bu rakamları toplarsak, Xiaomi ve alt markalarının 387 bin adet ürününün IMEI kaydının gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

BTK'nın açıkladığı verilerdeki dikkat çeken bir husus da Çinli teknoloji devi Huaewi ile ilgiliydi. BTK'nın sistemlerinde yer alan verilere göre Huawei'nin IMEI kaydı yapılan ürün sayısı, 2020'nin son çeyreğinde 150 bin civarındaydı. Önceki çeyreklerde listenin dördüncü sırasında yer alan Huawei, son çeyrekte yerini OPPO'ya kaptırdı. 280 bin civarında cihazı için IMEI kaydı yapılan OPPO, Türkiye'de giderek daha fazla ilgi görecek gibi görünüyor.